Контракт у 24 – через Львів: новий центр рекрутингу ЗСУ приймає перших охочих із Тернополя

Рекрутинг — досить новий підхід до поповнення війська в Україні. Рекрутингові центри видів (родів) військ розпочали свою роботу лише рік тому, але з того часу вже демонструють гарні показники. Передовим у цьому напрямку залишається 1 центр рекрутингу, який поповнює рекрутами Сухопутні війська ЗСУ. З недавнього часу, за ініціативи начальника центру підполковника Руслана Фурдили, в регіонах України розпочали роботу регіональні представництва.

Найближчим до Тернопільської області став рекрутинговий хаб у Львові, який діє на території центрального залізничного вокзалу міста.

Перші тернополяни вже відчули переваги львівського представництва

Львівське представництво 1 центру стало головним місцем рекрутингу до лав ЗСУ в західній частині України. І звертаються до нього не лише мешканці міста Лева, але й представники сусідніх областей, зокрема й Тернопільської.

«Я приїхав з Тернополя після того, коли прочитав на новинному сайті, що у Львові запрацював цей центр», — розповів журналістам Роман К. з Тернополя.

За словами Романа, він досить довгий час планував долучитися до ЗСУ, але все не наважувався звернутися до ТЦК та СП, а тому дуже зрадів, що у Львові запрацював такий рекрутинговий центр.

«Друзі підвезли мене зранку, я поспілкувався з рекрутерами, і вони мені розвіяли всі сумніви, тому погодився обрати собі підрозділ, а вони підказали оптимальну посаду, вивчивши мій цивільний досвід, — розповідає Роман. — Я був приємно здивований таким відношенням і бажанням мені допомогти».

Можливість і за мобілізацією, і за контрактом

Перевагою стаціонарного представництва 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ є те, що тут доступний повний перелік послуг. Тобто можна не лише долучитися до підрозділів Сухопутки за мобілізацією, але й підписати контракт, зокрема за проєктом « Контракт 18–24 ».

« 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила мене завжди манила, — зізнається Андрій Г. з Чорткова. — Мобілізація в Україні з 25 років, а тому доводилося очікувати. Але на сайті цього центру рекрутингу я дізнався про “Контракт 18–24”, і це для мене стало своєрідним знаком — в 24 роки у 24-ту бригаду за контрактом 18–24».

Андрій також зізнався, що фінансовий стимул був додатковим фактором, який вплинув на його рішення, а особливо сподобалося, що йому детально розповіли всі умови та нюанси такого контракту. Наразі він проходить ВЛК та готується долучитися до побратимів.

1 центр рекрутингу Сухопутних військ чекає тернополян у Львові