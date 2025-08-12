Контракт 18-24: Від мрії – до строю. Від строю – до Перемоги

Приклад старшого брата, який служить у 37-й ОБрМП, став вирішальним поштовхом для підписання контракту 18–24. Використавши застосунок Резерв+, він зробив свій вибір на користь служби в Збройних Силах України.

На момент підписання контракту набір до 37-ї ОБрМП був закритий, тож він приєднався до 34-ї ОБрМП. Тут знайшов команду, де панує взаємопідтримка, дисципліна та спільна мета — якнайшвидше завершити війну.

Рідні підтримують його вибір і пишаються, а він переконаний: «Кожна людина у війську — це великий крок до Перемоги».

Підпиши контракт 18–24. Зроби свій крок — і твоя служба стане внеском у спільну Перемогу.

Подати заявку можна тут: 18-24.army.gov.ua, lfrecruiting.com.ua/18-24, Резерв+