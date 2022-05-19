У «Контінентал Фармерз Груп» завершилася посадка картоплі. Компанія вклалася у заплановані терміни та висадила понад 2,2 тис. га. Площі під культуру цього року переглянули в бік збільшення, зважаючи на її важливість для продовольчої безпеки України.

«Контінентал» традиційно вирощує картоплю на Львівщині та Тернопільщині. В компанії вважають цьогорічну картопляну «посівну» сприятливою. Кажуть, що погодні умови, які її супроводжували, є оптимальними для закладки та отримання майбутнього врожаю.

«Цього року була доволі специфічна весна — рання, прохолодна, з великою кількістю опадів. Завдяки цьому в ґрунті достатньо вологи для закладання бульб. Помірні температурні режими у квітні, накопичена волога працюватимуть у травні на те, щоб картопля гарно зійшла і добре розвивалася. Ми вклалися в агрономічні терміни посадки, тому прогнози щодо врожайності оптимістичні», — зазначив керівник кластера «Картопля» компанії «Контінентал» Орест Кравчук.

Під час посадки картоплі «Контінентал» не відходить від своїх напрацьованих технологій, не було змін цього року й у виборі сортів.