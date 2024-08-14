«Контінентал» сіє озимі під урожай-2025

Першими сівалки зайшли на поля Компанії в Чернівецькій області. Загалом ріпак планують вирощувати на всіх кластерах «Контінентал» на сумарній площі 34,7 тис. га. У підсумку структура посівних площ Компанії на новий сезон передбачає 88,8 тис. га під озимі культури, зокрема 40,9 тис. га — під озиму пшеницю та 13,2 тис. га — під озимий ячмінь.

«В усіх регіонах присутності Компанії кількома хвилями пройшли опади, тож вологи в ґрунті достатньо, і умови для посіву сприятливі. Оскільки жнива цьогоріч більш ранні, ніж зазвичай, то і площі звільняються швидше, даючи нам змогу зараз інтенсивно заходити в поля з посівом, — коментує початок посівної кампанії операційний директор “Контінентал Фармерз Груп” Костянтин Шитюк. — Традиційно для нас головною технологією залишається прямий посів по стерні попередника (для ріпаку це здебільшого пшениця, а також ячмінь), який виконуємо за допомогою агрегатів Horsh Focus. На окремих полях здійснюємо лущення. Насіння ріпаку закуповуємо тільки гібридне: формуємо достатньо широку лінійку селекцій від різних виробників. Основне живлення озимих культур забезпечуємо припосівним комплексним добривом».

Завершити посів озимого ріпаку «Контінентал Фармерз Груп» збирається наприкінці серпня, після чого, у першій декаді вересня, планує приступати до посіву озимих ячменю та пшениці.

Підготовку до поточної посівної кампанії, незважаючи на складні зовнішні обставини, у «Контінентал» оцінюють високо: усі необхідні ТМЦ закупили завчасно, технічний парк відповідає потребам і підтримується в належному стані.

Щоб мінімізувати ризики через перебої в постачанні електроенергії, насіннєвий завод Компанії дещо раніше, ніж у попередні роки, розпочав виробництво насіння. Нагадаємо, насінням озимих ячменю та пшениці «Контінентал» забезпечує себе повністю, самостійно контролюючи дотримання показників схожості та чистоти на найвищому рівні та щороку оновлюючи асортимент сортів. Цьогорічна потреба Компанії сягає орієнтовно 12 тис. т власного насіння.