«Контінентал» розширює перелік навчальних курсів для школярів у рамках освітньої онлайн-програми

«Контінентал Фармерз Груп» продовжує активно розвивати напрям соціально-освітніх програм для дітей та юнацтва. У Компанії переконані, що якісна освіта — найкраща інвестиція в майбутнє країни, що допомагає формувати покоління, яке буде готове до викликів сучасного світу.

Поряд із англійською мовою, до вивчення якої у 2024-2025 навчальному році долучилося дві сотні дітей, Компанія оголошує старт ще двох нових освітніх ініціатив: навчальних онлайн-курсів із вивчення мови програмування Python для дітей із 12 років, а також комплексної підготовки до НМТ для учнів випускних класів. Це рішення стало логічним продовженням успішного досвіду минулого року, коли учасники онлайн-курсу з англійської мови продемонстрували відчутне покращення рівня володіння нею, що було підтверджено відповідними сертифікатами.

Курс програмування Python відкриє для дітей світ інформаційних технологій і сучасних професій майбутнього. Програма побудована з урахуванням вікових особливостей учасників і передбачає поступове занурення в основи кодування через цікаві проєкти та практичні завдання.

Курс підготовки до НМТ допоможе старшокласникам впевнено підготуватися до вступу у вищі навчальні заклади. Програма охоплює ключові предмети — українську мову, математику, історію України, та включає інтерактивні методики навчання, які довели свою ефективність у форматі онлайн-освіти.

Навчання на усіх курсах стартує 1 жовтня 2025 року, для дітей пайовиків та працівників «Контінентал» воно є безкоштовним і проводиться в онлайн-форматі, враховуючи особливості вікових груп. Подати заявку на участь можна до 7 вересня, заповнивши відповідну аплікаційну форму та додавши мотиваційне відео.

«Компанія реалізує освітні онлайн-програми з 2024 року, фокусуючись на створенні доступних та якісних курсів для дітей та юнацтва, — розповідає начальник відділу корпоративної соціальної відповідальності “Контінентал Фармерз Груп” Андрій Михайлиця. — Високий рівень задоволеності учасників і позитивні відгуки батьків за результатами попереднього навчального року підтвердили правильність обраного підходу до онлайн-навчання та підштовхнули нас до розширення можливостей для школярів у цьому напрямі. Відтак наша мета — створити в підсумку цілу екосистему, яка забезпечить кожній дитині доступ до знань і розвитку потенціалу незалежно від географічного розташування».

Детальну інформацію про кожен курс та умови участі можна дізнатися у координатора програми Тараса Кусеня, (067) 179 02 26.

Посилання на аплікаційні форми для охочих подати заявку на участь: