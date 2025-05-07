«Контінентал» підбиває перші підсумки соціального проєкту з вивчення англійської мови для дітей

Дві сотні дітей опановують англійську мову безкоштовно завдяки новому соціально-освітньому проєкту від «Контінентал». У 2024-2025 навчальному році Компанія започаткувала цю ініціативу вперше, реалізувавши її в пілотному форматі. До навчання залучили дітей пайовиків із восьми найбільших громад присутності «Контінентал», а також дітей співробітників.

На початку програми всі учасники пройшли вхідне тестування для визначення рівня знань, за результатами якого було сформовано 29 груп різного ступеня підготовки — від початкового (А1) до просунутого (підготовка до НМТ). Загалом навчання охоплює 9 різних рівнів складності. З учнями працює команда із 7 професійних викладачів, які проводять заняття в онлайн-форматі. Програма базується на сучасному комплексному підході з використанням інтерактивних платформ, ігрових елементів, передбачає виконання домашніх завдань та максимум практики. Протягом курсу кожен учень у підсумку відвідає 70 занять.

За відгуками батьків учасників, знання англійської в них уже суттєво покращилися. Більшість помічає значний прогрес у своїх дітей і радіє можливості, наданій для них Компанією «Контінентал».

«Дочка почала отримувати вищі оцінки у школі. Їй набагато легше виконати якісь самостійні завдання», — відзначає мама учасниці Вікторії Когут (14 років, 9-ий клас). «Дитині дуже подобаються заняття. Домашнє завдання подають у цікавій та доступній формі. Після занять впевненіше поводить себе на уроках англійської мови у школі. Результатом задоволені!», — коментує мама учениці Злати Кузь (9 років, 3-ій клас).

Тривалість освітнього проєкту становить 8 місяців — від 1 жовтня 2024 року до 30 травня 2025 року, після чого перші випускники підуть на літні канікули з новими знаннями та навичками. Компанія «Контінентал» повністю фінансує навчання англійської учасників програми. Всі учні, які пройдуть курс, отримають відповідні сертифікати.

«Інвестиція в освіту дітей — це найкращий внесок у розбудову майбутнього України, — зазначає координатор проєкту, провідний менеджер відділу корпоративної соціальної відповідальності “Контінентал” Тарас Кусень. — У сучасному світі знання англійської мови відкриває безліч можливостей для особистого, а в подальшому — і професійного зростання. Ми пишаємося першими результатами проєкту. Особливо тішить те, що бачимо, як діти із сільських громад отримують доступ до якісної сучасної освіти. Це не просто мовні курси — це розширення горизонтів для молодого покоління».

Напередодні 2025-2026 навчального року «Контінентал» планує оголосити черговий набір школярів та реалізовувати цей успішний освітній проєкт надалі. Наявні учні також матимуть змогу продовжити своє навчання і опановувати англійську на новому, вищому рівні.