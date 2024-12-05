«Контінентал» допоміг відреставрувати сцену в Скалатському будинку культури

У Скалатському міському будинку культури — приємні зміни: у закладі оновили підлогу сцени й відремонтували каналізацію. Реалізувати ці проєкти допомогла «Контінентал Фармерз Груп».

Як зазначає старший менеджер зі зв’язків з громадськістю кластера «Центр» Іван Триснюк, Компанія зацікавлена в процвітанні й добробуті населених пунктів, де вона обробляє землю.

«Із соціального бюджету ми виділяємо кошти на розвиток сіл і містечок: підтримуємо наведення благоустрою, молодіжні й спортивні проєкти, ремонти в школах, садочках, медичних закладах та храмах. І, звісно, не залишаємо без уваги сферу культури. Тому радо відгукнулися на потреби Скалатського міського будинку культури», — каже Іван Триснюк.

За словами старшого менеджера зі зв’язків з громадськістю кластера «Центр», на реставрацію підлоги сцени Компанія спрямувала 78,3 тис. грн, а на будматеріали для ремонту водовідведення — ще майже 41 тис. грн.

Директорка Скалатського міського будинку культури Ірина Поруцька розповідає: тепер на осучасненій сцені комфортніше проводити репетиції та виступи. Радіють цим змінам і учасники зразкового аматорського ансамблю танцю «Перлина», який діє при будинку культури.

«Цей колектив — наша гордість. Юні таланти здобули вже багато нагород і відзнак у конкурсах, а також завоювали симпатії скалатчан», — каже Ірина Поруцька.

Схвально відгукується про підтримку аграріїв і секретарка Скалатської міської ради Софія Магмет.

«“Контінентал” регулярно допомагає Скалатській громаді втілювати різноманітні проєкти, і чільне місце посідає підтримка освітніх закладів та піклування про молодь», — зазначає Софія Магмет.

Окрім цього, Компанія виділила гроші на купівлю проєктора, екрана та акустичної системи вартістю понад 41 тис. грн для Скалатського замку, який входить до Національного заповідника «Замки Тернопілля». Обладнання використовуватимуть для проведення екскурсій.

Нагадаємо, що з початку 2024 року «Контінентал Фармерз Груп» скерувала для населених пунктів у регіонах своєї присутності 31 млн грн соціальних інвестицій.