«Контінентал» допоміг облаштувати спортивний та дитячі майданчики в Оришківцях

Відтепер дітвора в Оришківцях Копичинецької ТГ буде проводити свій час весело й з користю.

Про дозвілля малечі подбав «Контінентал» та облаштував тут одразу три дитячі майданчики. Гірки, гойдалки, пісочниці — усе для того, щоб дітям було цікаво і комфортно гратися на вулиці. Ініціатором створення дитячих зон відпочинку став староста села, а реалізувати проєкт вдалося завдяки фінансовій підтримці Компанії, яка орендує землю в населеному пункті. На нові гірки та гойданки виділили 69 тис. грн.

«Дитячий майданчик у нас був, але з розваг на ньому — лише пісочниця і стара гойдалка. Оскільки село велике, дітей багато, хотілося облаштувати сучасні ігрові комплекси, щоб було цікаво дошкільнятам та школярам, — розповідає староста села Оришківці Віталій Вальчук. — У школі навчається близько 170 учнів, у дитячому садочку ще 30 малюків. Є для кого працювати, розвивати село і робити його сучаснішим».

У «Контінентал» завжди радо відгукуються на ініціативи, які стосуються дітей і молоді. Так, цього року на Тернопільщині Компанія спрямувала понад 500 тис. грн на проєкти у сфері молоді та спорту і більше ніж 2,1 млн грн — на підтримку освіти і науки.

«До нас звернувся староста села з проханням облаштувати майданчик. Ми радо відгукнулися, адже бачити дитячі усмішки — це найцінніше. Й оскільки село велике, зробити один майданчик було б недоречно. Тому Компанія спільно з громадою вирішила встановити одразу три ігрові зони для відпочинку дітей. Щоб можна було погратися на своїй вулиці, а не лише в центрі Оришківців», — каже старший менеджер зі зв’язків з громадськістю кластера «Центр» Компанії «Контінентал» Іван Триснюк.

За словами старости села, ще одним пріоритетним напрямом є підтримка молоді та спорту. Важливо, щоб діти зростали активними, здоровими і спортивними, а не лише проводили час удома, за комп’ютером чи з телефоном. Саме тому окрім зон відпочинку вирішили обладнати спортивний майданчик поблизу місцевої школи. З цим також допомогла «Контінентал Фармерз Груп».

«Цього року ми запустили конкурс малих грантів, у межах якого сільські громади отримали можливість реалізувати пріоритетні для себе соціальні проєкти. Скористалися нею й Оришківці. На встановлення спортивного майданчика спрямували 40 тис. грн — це грант, передбачений конкурсом. Облаштувати майданчик допомогли наші працівники під час корпоративного волонтерства», — зазначає Іван Триснюк.

В Оришківцях «Контінентал» орендує 578 га землі. Компанія усіляко намагається підтримувати села, де обробляє поля, зокрема фінансує соціальні проєкти, які важливі для громад.