«Контінентал» допоміг облаштувати спортивно-ігровий майданчик у Білокриниці

Минулого тижня в селі Білокриниця Підгаєцької міської громади відбулося справжнє свято — відкриття сучасного спортивно-ігрового майданчика. Новий простір для дозвілля, активного відпочинку та спілкування і дітей, і дорослих з’явився завдяки підтримці «Контінентал Фармерз Груп» та за сприяння Підгаєцької міської ради.

Роботи з облаштування тривали кілька місяців: Компанія допомогла розчистити територію. Дуже активно долучалися до процесу й самі мешканці — висловлювали свої побажання щодо планування майбутнього майданчика. В результаті спільних зусиль вийшов чудовий простір, де можна погратися й активно провести час на свіжому повітрі.

Попри дощову погоду в день відкриття, діти одразу ж випробували нове обладнання: каталися на каруселях, грали в баскетбол (тут встановили також баскетбольне кільце) і тренувалися на турніках. «Мені дуже подобається! Тепер є де гуляти з друзями, гойдатися і займатися спортом», — ділиться враженнями школяр Михайло Кухта.

Місцеві мешканці зазначають, що раніше дітям у селі бракувало місця для активного відпочинку. «Ми дуже чекали цього майданчика, — розповідає жителька села Марія Михайлюк. — Діти просто не могли дочекатися, коли його відкриють. Вони щодня прибігали подивитися, як просуваються роботи, а тепер з радістю проводять тут час».

За словами начальника земельно-соціальної служби кластера «Галич» Компанії «Контінентал» Івана Андрусяка, ідея майданчика належала самій громаді: «Подібні ініціативи об’єднують людей і змінюють їхні села на краще. Кожен населений пункт потребує такої допомоги, бо не завжди місцевого бюджету вистачає, щоб реалізувати всі потреби та втілити масштабні проєкти. Тож намагаємося завжди відгукуватися на запити наших пайовиків. На дитячий майданчик у Білокриниці спрямували понад 120 тис. грн», — зазначає Іван Андрусяк.

На цьому громада не планує зупинятися. Уже навесні хочуть продовжити благоустрій території: посіяти траву, висадити дерева й упорядкувати простір довкола майданчика.

До слова, щороку «Контінентал Фармерз Груп» спрямовує кошти на розвиток інфраструктури, благоустрою, освіти, духовності, культури, спорту, медицини та допомогу військовим.