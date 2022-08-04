28 липня відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2022». У форматі онлайн-захисту свої проєкти розвитку сільських територій подали 10 сіл-фіналістів. Загалом на конкурс надійшло 120 заявок до війни та 90 – від початку бойових дій на території України.

Приємно, що до десятки фіналістів увійшло с. Вікно Гримайлівської селищної громади, що на Гусятинщині. Вікнянці подали проєкт «Створення кооперативу з вирощування і переробки ягід».

За грантові кошти конкурсу – 100 тис. грн – хотіли придбати засоби малої механізації для обробки плодово-ягідних культур. Джерелом додаткового фінансування мали стати кошти ПП «Вікнини» та з бюджету Гримайлівської громади.

До речі, у 2021 р. у Гримайлівській громаді реалізували проєкт Українського культурного фонду «Музей Федоровича у Вікні» (800 тис. грн – УКФ, 160 тис. грн – ПП «Вікнини», 40 тис. грн – Гримайлівська громада). Але цього разу вікнянцям не пощастило. Переміг проєкт зі створення сільськогосподарського кооперативу «Трояндове королівство» у с. Трояндове, що на Одещині.

Нагадаємо, що села Тернопільщини доволі успішно виступили у цьому конкурсі від «Агропрорталу». Так, у 2019 р. с. Більче-Золоте, що на Борщівщині, отримало грант на часткову реалізацію бізнес-плану з капітального ремонту приміщення готелю. У 2018 р. с. Яловиця, що на Шумщині, посіло третє місце та отримало 25 тис. грн на реалізацію проєкту, про що повідомляла газета «Свобода». А у 2017 р. та 2016 р. села Скорики на Підволочищині та Залісся на Чортківщині також були серед найкращих.