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Коні, полин і бабські посиденьки: особливості 31 серпня на Тернопільщині

31.08.2023

Володимир Світлий

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Україна

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31 серпня – останній день літа. Нехай він буде вражаючим! А ще – забудьте привітати знайомих блогерів, бо нині – Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера.

А також – Всесвітній день дистанційного навчання.

Яке сьогодні релігійне свято 


За релігійним календарем сьогодні, 31 серпня, вшановують пам’ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра. Вони були рідними братами, каменотесами. Жили в II столітті у Візантії, потім переселилися до Іллірії.
Якось їх відправили на будівництво язичницького храму. За переказами навідався туди й син місцевого жерця Мамертіна. Уламок каменя потрапив йому в око. Брати зцілили хлопця й навернули до віри християнської. В Ісуса увірував і його батько, а з ним й чимало язичників. У новозведеному храмі встановили хрест.
Дізнавшись про такий вчинок, очільник того краю засудив до спалення 300 християн разом із жерцем Мамертіном і його сином. А Флора і Лавра кинули у порожній колодязь й засипали землею.

Яке сьогодні народне свято


У народі Флора й Лавра шанують як покровителів коней і лошат. Оповідають, якось вони зупинили масовий мор худоби. Тож, 31 серпня за народним календарем – кінське свято. У цей день коней не використовували для роботи, досхочу годували, а ще – купали у водоймах, кропили святою водою та поїли водою, в якій лежало срібло.

Газдині пекли пиріг чи печиво з житнього борошна у вигляді підкови й обов’язково частували ним коней.
На полях 31 серпня починалися так звані «помочі» – період, коли прибирали все сіно до початку сезону дощів.
Називають 31 серпня ще й «досівками». А все тому, що газди закінчували сіяти озимі культури.
Жінки саме 31 серпня збирали полин й ставили вдома, щоб захистити оселю від злих сил.
А ще від сьогодні стартують так звані «бабські посиденьки». Раніше жінки збиралися вечорами в якоїсь вдови та гомоніли й рукоділлям займалися. Навіщо зраджувати традиціям? Посиденьки то посиденьки!

Хто 31 серпня святкує іменини


У четвер, 31 серпня, іменини відзначають власники імен:

  • Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела !

Теги: свято, релігійне, народне

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