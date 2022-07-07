Днями, після сильних злив, у Тернопільському ставі (навколо острівця «Чайка») виявлено факт загибелі риби.

Над встановленням причин на місці працювали правоохоронні органи, представники Державної екологічної інспекції, Тернопільдержрибоохорони та Держпродспоживслужби.

Як розповідає директор КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» Микола Ткач, за попередніми даними, загибель риби спричинила нестача кисню у водоймі, оскільки температура зовнішнього повітря була високою тривалий час. Працівники комунального підприємства проводять збір загиблої риби.

Попередньо представники Держпродспоживслужби здійснили відбір проб води. Згідно експертного висновку, наданого лабораторією Держпродспоживслужби, підтверджено недостатню кількість розчиненого кисню у воді.

До слова,розчинений у воді кисень витрачається на дихання тварин й окислення органічних речовин. При низькій концентрації розчиненого у воді кисню виникає замор риби, яка гине від задухи. Вода з поверхневих джерел завжди в тій чи іншій мірі насичена киснем, рівень якого в першу чергу залежить від температури зовнішнього повітря, зазначають у Тернопільській міській раді.

Причину загибелі риби з’ясовує і поліція. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу.