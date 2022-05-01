Вже третій місяць в Україні триває війна з московським окупантом, який знущається та вбиває людей, руйнує населені пункти, намагаючись знищити нашу державу. Як не було б дивно, та попри всі злодіяння з боку східного сусіда, в українських містах і селах досі функціонує церква московського патріархату.

Про це повідомляє видання Газета.

Служителі Української православної церкви московського патріархату протягом багатьох років поширювали в Україні ідеологію «руського міра», дуже часто були рупором антиукраїнської пропаганди, відкрито підтримували агресора, відмовлялися відспівувати загиблих Героїв та працювали за вказівкою кремля.

Поки на московії попи благословляють військових на вбивства українців та освячують ракети і танки, в Україні зафіксовано десятки фактів співпраці представників УПЦ МП з окупантами. Колаборанти в рясах відкрито підтримують ворога та виправдовують його агресію. До прикладу, в Харківській області повідомили про підозру служителю храму, який виправдовував у соціальних мережах повномасштабну збройну агресію рф проти мирних жителів України. В Новоград-Волинському районі на Житомирщині священник одного з храмів рпц в Україні закликав підтримати московію у війні проти України. Священнослужитель намагався переконати громаду в тому, що влада рф прислала своє військо, аби визволити українців від нацистів та бандерівців. У Сєвєродонецьку священнослужитель Української православної церкви московського патріархату передавав ворогові відомості про дислокацію українських військ. У Дніпропетровській області викрили священника Української православної церкви московського патріархату на співпраці з ворогом. З 24 лютого, після вторгнення окупантів на територію України, священник під час богослужінь підтримував позицію патріарха російської православної церкви кирила та дії окупаційної влади рф. Зокрема, він виправдовував військове вторгнення агресора у нашу державу. У Києві СБУ затримала священника рпц, який чекав на окупацію Києва і здавав переміщення ЗСУ окупантам. І таких випадків, на жаль, дуже багато…

На офіційному порталі Тернопільської обласної ради нещодавно з’явилася петиція щодо підтримки законопроекту про заборону Української православної церкви московського патріархату в Україні, яка за кілька днів набрала понад тисячу голосів у свою підтримку. Громадськість вимагає від депутатів облради ухвалити звернення до територіальних парафій УПЦ, що перебувають в єдності з московським патріархатом з проханням перейти до ПЦУ, а також — звернутися до Верховної Ради України про підтримку законопроекту щодо заборони УПЦ мп в Україні. Саме задля цього, у середу, 4 травня, у Тернополі скликають позачергову сесію обласної ради.

До слова, результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 6 квітня, свідчать, що лише 7% опитаних українців вважають, що церква московського патріархату має лишитись в Україні. Натомість більшість вважають, що її діяльність необхідно заборонити.

Зазначимо, що 13 квітня на позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради депутати звернулися до Президента України та Голови ВРУ з вимогою припинити діяльність УПЦ (мп) в Україні. А у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України» депутата від ВО «Свобода» Оксани Савчук. Його мета— захист національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні.

Маємо надію, що і тернопільські облдепи не знехтують таким важливим у час війни для держави питанням і зможуть зібратися на засідання. Адже, саме зараз в українців з’явився шанс повернути в лоно Православної церкви України усі наші святині. Агентам кремля не місце в Україні!