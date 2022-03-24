Закон України “Про захист прав та свобод ВПО” визначає, що ВПО – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які були змушені покинути своє постійне місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації.

На отримання довідки і внесення інформації до Єдиної бази даних ВПО мають право особи, які перемістилися з 24 лютого 2022 р (дата введення воєнного стану) з наступних областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, а також м. Київ.

Для отримання довідки особа повинна звернутися за місцем свого фактичного перебування до:

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення,

уповноваженої особи територіальної громади,

центру надання адміністративних послуг.

При зверненні до цих органів, уповноважені особи видають довідку ВПО за своїм підписом і готують електронну справу для включення до Єдиної бази даних.

На даний час довідку можна отримати в паперовій формі. Пізніше, її можна буде сформувати електронному вигляді.

За довідкою можуть звернутися особи від 14 років і старше.

Якщо особі не виповнилось 14 років, а також якщо вона є недієздатною або з обмеженою дієздатністю – документи подає законний представник (батьки й усиновителі), а також опікуни та піклувальники.

Від імені дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, звертається керівник закладу, в який влаштована дитина.

Від імені дитини до 14 років, яка прибула без супроводу батьків/опікунів, заяву подає родич (бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, повнолітні брат чи сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина. У разі відсутності будь-яких родичів заяву подає представник органу опіки та піклування.

Необхідно подати такі документи:

1. Заява (встановленого зразка).

2. Документ, що засвідчує особу і підтверджує громадянство України, або документ, що засвідчує особу і підтверджує її спеціальний статус.

3. Свідоцтво про народження дитини. Додатково при необхідності подаються:

документ, що засвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи;

свідоцтво про народження дитини, а також будь-які документи, що підтверджують родинні відносини між дитиною і заявником.

Для дитини підтвердженням її місця проживання на момент виникнення обставин є місце проживання її батьків.

Після того, як особи подадуть документи та отримання довідку внутрішньо переміщеної особи, тоді вони будуть мати право отримувати всі соціальні виплати передбачені законодавством, а також щомісячну допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослу особу і 3 тис. грн на дитину чи людину з інвалідністю.

На сьогодні таку довідку в Тернопільській області отримало понад 5 тис. внутрішньо переміщених осіб.