Навіть у важкі часи кожна з громад дбає про оновлення шкіл, садочків і, звісно, медичних закладів.

Надзвичайно важливо, аби лікарі могли працювати, а пацієнти одужувати у максимально комфортних умовах. Саме тому керівництво селища Залізці звернулося до компанії «Контінентал» з проханням скерувати кошти для ремонту Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Як зазначив заступник директора кластера «Галич» (раніше «Галичина») зі зв’язків з громадськістю Богдан Кушлик, «Контінентал» відгукнувся на прохання партнерів.

«На потреби медичного закладу ми скерували 61 тис. грн. Для закупівлі будматеріалів скерували 41 тис. грн. Решта суми пішла на придбання лікарняних меблів», — пояснив Богдан Кушлик.

Голова Залозецької громади Андрій Нога розповів, що реконструкцію будівлі медичного закладу вже завершили. Його урочисте відкриття відбулося у понеділок, 31 жовтня. Це ще один із успішно реалізованих добрих задумів за час багаторічної співпраці між громадою і агрохолдингом.

«“Контінентал” щороку надає нашій громаді соціальну допомогу. Підтримує розвиток спорту, культури, сприяє у вирішенні господарчих проблем. Ми вже тривалий час спільно реалізуємо важливі та корисні проєкти. Дякуємо за це партнерам», — підкреслив Андрій Нога.

Відзначимо, що «Контінентал Фармерз Груп» регулярно скеровує гроші для соціальної підтримки населених пунктів у регіонах своєї присутності.