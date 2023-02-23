Комісія надала висновки щодо стану дороги поблизу Тернополя, де під час аварії загинули троє студентів

Спеціальна комісія з інспекторів відділу безпеки дорожнього руху та працівників служби автодоріг Тернопільщини обстежила місце трагічної автотрощі. Є результати.

Нагадаємо, аварія трапилась 19 лютого близько 22:30 на автодорозі «Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль» при в’їзді в село Стара Брикуля, Микулинецької територіальної громади. Там перекинувся автобус, який здійснював нерегулярні перевезення за маршрутом «Буковель-Тернопіль». За попередньою інформацією, водій автобуса на слизькій дорозі не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і там перекинувся. Про це розповів речник головного управління Нацполіції в області Сергій Крета.

У патрульній поліції Тернопільської області повідомляють про те, що спеціалісти виїжджали на місце ДТП.

«За допомогою спеціального обладнання, яким оснащена виїзна мобільна лабораторія відділу БДР, інспектори перевірили світлоповертальні властивості дорожніх знаків, кут нахилу проїжджої частини та відповідність організації дорожнього руху дозвільній документації й вимогам держаних стандартів», – йдеться у повідомленні.

Як розповідає речниця обласної патрульної поліції Катерина Метельська, за результатами перевірки комісії видали п’ять вимог для покращення безпеки дорожнього руху на цьому автошляху.

«На цій ділянці триває поточний ремонт і він ще не завершений. Ми дали вимоги для покращення безпеки дорожнього руху, щоби всі дорожні знаки, які є на цих небезпечних двох поворотах, «вдягнули» в зелену облямівку, щоб водії їх краще помічали», – говорять у патрульній поліції.

Раніше ми писали про те, що у страшній аварії поблизу Тернополя загинуло троє студентів ЗУНУ. У Тернопільському міськрайонному суді водієві, що був за кермом автобусу, обрали міру запобіжного заходу.