На Тернопільщині перекинувся “Неоплан”, що віз туристів з Буковелю: є загиблі і травмовані. ФОТО

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого на Тернопільщині, повідомляє “За Збручем“.

Як повідомили в управлінні ДСНС, о 22:26 на номер екстреного виклику “101” надійшла інформація про те, що у селі Стара Брикуля Микулинецької громади з’їхав на узбіччя і перекинувся автобус “Neoplan”. З’ясувалося, що він здійснював нерегулярні перевезення з Буковелю до Тернополя.

На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 39 людей, в тому числі одна дитина. Внаслідок ДТП троє людей загинули. Стільки ж травмовано. Потерпілих доправили до Теребовлянської міської лікарні.

До ліквідації наслідків ДТП було залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки підрозділів ГУ ДСНС. Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса. Окрім того, рятувальники вжили заходів, аби не допустити пожежі. За допомогою техніки, яку надало місцеве агропідприємство, автобус підняли і перемістили з узбіччя на проїжджу частину.

Обставини виникнення ДТП встановлюються.