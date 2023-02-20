На Тернопільщині перекинувся “Неоплан”, що віз туристів з Буковелю: є загиблі і травмовані. ФОТО

Як повідомили в управлінні ДСНС, о 22:26 на номер екстреного виклику “101” надійшла інформація про те, що у селі Стара Брикуля Микулинецької громади з’їхав на узбіччя і перекинувся автобус “Neoplan”. З’ясувалося, що він здійснював нерегулярні перевезення з Буковелю до Тернополя.
На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 39 людей, в тому числі одна дитина. Внаслідок ДТП троє людей загинули. Стільки ж травмовано. Потерпілих доправили до Теребовлянської міської лікарні.
До ліквідації наслідків ДТП було залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки підрозділів ГУ ДСНС. Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса. Окрім того, рятувальники вжили заходів, аби не допустити пожежі. За допомогою техніки, яку надало місцеве агропідприємство, автобус підняли і перемістили з узбіччя на проїжджу частину.
Обставини виникнення ДТП встановлюються.