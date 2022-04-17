Комендантську годину на Тернопільщині запровадили у перші дні війни – 26 лютого, та з того часу штаб і рада оборони Тернопільської області внесли ряд суттєвих змін, які не варто ігнорувати.

Покарання порушників, або акція від ОВА «Вийшов увечері на вулицю – сходив в армію»

На перших порах, комендантська година тривала щодоби з 22-ої до 6-ої години, під час якої цивільним особам заборонили перебувати на вулиці без нагальної потреби, за винятком правоохоронців, військових та представників органів місцевого самоврядування. Однак, з’явилися ті, хто систематично порушував це правило.

Тому, 31 березня штаб оборони області прийняв рішення про те, що всі чоловіки, які порушують умови комендантської години, окрім працівників критичної інфраструктури з відповідними підтверджуючими документами відношення до того, чи іншого підприємства, будуть відправлятися у військкомати для подальшої служби в ЗСУ.

Зміни розпочали діяти 11 квітня. За першу добу зафіксували 80 чоловків, які без поважної причини знаходилися на вулиці у період з 22.00 до 6.00 години. Голова Тернопільської ОВА, під час брифінгу повідомив, що усім порушникам вручили повістки до військкомату.

– Для порушників комендантської години ми запровадили акцію «Вийшов увечері на вулицю – сходив в армію». Тобто, особа, яка з 22 години вечора до 6-ї ранку знаходиться без поважної причини на вулиці – отримує повістку. По цій акції впродовж останнього часу 80 повісток у військкомат уже було вручено, – зазначив Володимир Труш.

Очільник Тернопільщини додав, що всі, хто отримали повістки по цій акції, якщо такі не з’явилися у військкомат, то вони наражають себе на небезпеку.

– Перш за все – це адміністративна відповідальність, на таких осіб буде складний відповідний протокол. А далі, працівники поліції примусово доставлять їх у військкомати, для того, щоби вони знали, як порушувати комендантську годину, – підсумував голова адміністрації.

Зменшення тривалості комендантської години та нові обмеження

З 15 квітня, відповідно до рішення ради оборони області, умови оголошеної “акції” змінилися – на Тернопільщині зменшили тривалість комендантської години з 23-ої вечора до 5-ої години ранку.

Також закладам громадського харчування дозволили працювати тільки до 22.00 години, а для усіх служб таксі, зокрема, Uber та Uklon заборонили перевезення пасажирів після – 23.00.

Про це, під час брифінгу, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“В області не видано жодного пропуску чи дозволу для роботи таксі в комендантський час. Проте, наприклад, є молокозавод, який використовує службу таксі за перерахунком для перевезення своїх працівників. Вони звернулися до нас з листом, вказали десять машин і їхні номери. Ці таксі використовують, як службові. Вони мають право в комендантську годину перевозити лише працівників цього заводу. У водія і пасажирів має бути зі собою документ, що засвідчує особу, а також довідка з місця роботи. Номер цього таксі внесений в базу, його бачать на всіх блокпостах. Якщо в таксі будуть перебувати працівники, які не погоджені з радою оборони, то, відповідно, вони поїдуть зразу у військкомат, їх будуть супроводжувати разом із транспортним засобом. Тому служба таксі в комендантський час не працює. Виняток – договори з підприємствами критичної інфраструктури. Молокопереробна галузь належить до критичної інфраструктури, бо сировину потрібно переробити, щоби вона не зіпсувалася” – наголосив він.

Нагадуємо, що для цивільних осіб, під час комендантської години, також діє заборона на пересування власним транспортом.