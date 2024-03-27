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Командира з Тернопільщини нагородили орденом за бойові заслуги

27.03.2024

Ірина Нова

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Новини, Офіційно, Тернопільщина

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Захисник з Тернопільщини отримав нагороду від Президента України. Володимир Зеленський на передовій вручив командиру роти вогневої підтримки 105-ої бригади ТРО Олегу Билиці орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Під час візиту на Сумщину глава держави поспілкувався із захисниками та подякував їм за сумлінне виконання бойових завдань, зазначають на сторінці 105-ї бригади.

«Дякую вам за те, що захищаєте Україну, наш суверенітет і територіальну цілісність. Бажаю здоров’я вам, вашим родинам і, звичайно, перемоги. Від цього залежить наше майбутнє», – зазначив Володимир Зеленський .

Командир роти вогневої підтримки 80 батальйону 105 бригади ТРО отримав державну нагороду за успішне виконання бойових завдань в районі н.п. Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

Теги: Тернопільщина, Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 105 окрема бригада територіальної оборони

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