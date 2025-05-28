Командувач ССО нагородив почесною відзнакою 94-річного підпільника ОУН

Українського патріота Ігоря Олещука радянська влада засудила до 25 років позбавлення волі. До Дня героїв командувач Сил спеціальних операцій нагородив почесною відзнакою нашого славетного земляка, 94-річного колишнього політв’язня та підпільника ОУН на псевдо «Грушко». Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Підпільник ОУН Ігор Олещук показав колишній слідчий ізолятор НКДБ, у якому одночасно перебували до 25 людей, їх утримували у тісних камерах, через що ув’язненим доводилося спати «валетом». В’язнів, з яких так званим слідчим НКДБ не вдавалося вибити зізнання під час катувань, утримували у карцерах.

Як розповів Ігор Олещук, у 1948 році він перебував у цій в’язниці як «малолітній в’язень», якого у 17-річному віці радянська влада засудила до 25 років позбавлення волі за «зраду батьківщини».

Нині на території колишнього слідчого ізолятора НКДБ діє Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів, де й працює пан Ігор. У приміщенні колишньої в’язниці радянської спецслужби з нагоди Дня героїв України командувач Сил спеціальних операцій і нагородив Ігоря Олещука почесною відзнакою.

«За успішне виконання важливих завдань щодо організації ведення підготовки та підтримання руху опору нагороджується почесним нагрудним знаком командувача Сил спеціальних операцій Олещук Ігор Андрійович», – сказав командувач ССО.

Ігор Олещук з 15 років був членом юнацтва Організації українських націоналістів та допомагав повстанцям як розвідник-інформатор. Він потрапив до рук кдбістів через звіт, який написав у 15 років. Попри те, що Олещук підписався псевдонімом, радянські спецслужбісти встановили його авторство за почерком.

Покарання Ігор Олещук відбував у шахтах Воркути (Росія). У 1954 році, після смерті Йосипа Сталіна, термін покарання Ігоря Олещука зменшили до 8 років, а оскільки він виконав 150 % так званого робочого плану, його звільнили у грудні 1955. Ігор Олещук у час повномасштабної війни закликав долучатися до руху опору ССО.