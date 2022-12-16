16.12.2022 14:21

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Команда Тернопільської обласної ради здобула друге місце на благодійному турнірі з футзалу

16.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Спорт, Події

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5–6 грудня у Львові відбувся благодійний турнір з футзалу «Львів-2022», у якому команда Тернопільської обласної ради виборола 2-ге місце, поступившись у фіналі колегам із Київської обласної ради, з рахунком 2:1.

Третє місце посіли футболісти Луганської обласної військової адміністрації, які здолали команду Львівської обласної ради з рахунком – 3:2.

Під час турніру відбувався збір коштів на підтримку Збройних сил України.

Переможцям та усім футзалістам голови Львівської та Тернопільської обласних рад Ірина Гримак і Михайло Головко, президент Асоціації футзалу Львівщини Мирослав Хом’як і перший заступник голови Львівської асоціації футболу Ярослав Грисьо вручили Кубки, медалі та пам’ятні подарунки, а кращі гравці отримали нагороди Львівської обласної ради, зокрема кращим воротарем став гравець Тернопільської облради Петро Загурський.

Подяками Львівської облради відзначили також усі команди, які взяли участь у турнірі. Зокрема, команди обласних рад Львівської, Київської, Запорізької, Тернопільської та Волинської областей, Луганської та Львівської обласних військових адміністрацій, Львівської районної ради, а також Львівської асоціації футболу та Асоціації футзалу Львівщини.

Організаторами благодійного заходу були Львівська обласна рада, Львівська асоціація Футболу та Асоціація футзалу Львівщини.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Футзал, благодійний турнір

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