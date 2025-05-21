Команда Галицького фахового коледжу стали кращими серед юних рятувальників Тернополя

У парку Сопiльче вiдбувся традицiйний збiр-змагання юних рятувальникiв «Школа безпеки», присвячений пам’ятi Леонiда Кудринського – учасника лiквiдацiї аварiї на ЧАЕС, почесного громадянина мiста Тернополя.

Змагання вiдбуваються вже бiльше 10 рокiв. Цьогорiч у них взяли участь 176 учнiв iз 22 закладiв загальної середньої освiти Тернопiльської мiської ради.

Пiд час змагання юнi рятувальники долали чотири етапи комбiнованої дистанцiї, зокрема, проводили рятувальнi роботи з висотної будiвлi, рятували «постраждалого» на водi, надавали домедичну допомогу «постраждалим», а також проходили письмове тестування з домедичної допомоги та питань безпеки життєдiяльностi.

Згiдно iз рiшенням суддiвської колегiї перше мiсце у зборi-змаганнях юних рятувальникiв виборола команда Галицького фахового коледжу iменi В’ячеслава Чорновола (тренер Вадим Ляска).

Друге мiсце посiла команда Тернопiльського класичного лiцею (тренерка Наталiя Остапенко), а третє мiсце здобула команда Тернопiльського академiчного лiцею «Генезис» (тренер Ігор Клапоущак).