Колишній нардеп з Тернопільщини Олег Барна став почесним громадянином Борщова

Відповідь дає рішення, що посмертно прийняла Борщівська міська рада і яке підписав міський голова Борщова Ігор Чопик 24 серпня, а ще подячні слова дружини пана Олега Ольги, яка разом з дітьми, братом Степаном, батьками, родичами, однодумцями свято береже пам’ять про героя-патріота, що віддав своє життя за Україну.

– Сьогодні у цей день наш Герой Олег Барна разом із героями Борщівського краю отримав ще одну вічну приписку, тепер і в Борщівській громаді. Практично кожне велике і маленьке село та й саме місто Борщів заплатило за цей день надмірну ціну життям своїх Героїв. –зазначила дружина Олега Барни пані Ольга. – За час своєї роботи в окрузі Олег Барна побував у кожному куточку Борщівщини і не один раз. З кимось із достойників зустрічався у мирному житті, разом розбудовували цю благословенну Богом на добрих людей, завзятих господарів, унікальних вишивальниць землю, з кимось разом були в окопі. І зараз знову разом – у довгому списку Почесних громадян міста Борщів. Дякую, що тримаєте його в серці, в молитві та подяці!

Прочитавши ці слова, я відразу погодилася з пані Ольгою, уявила, як Олег Барна, балотуючись у народні депутати і будучи уже депутатом Верховної ради їздить від села до села у своєму виборчому окрузі, говорить з людьми, переймається їх проблемами, намагається їх вирішити, допомогти кожному кому ділом, кому теплим словом.

Бо Олег Барна був справді вибраний людьми народний депутат. Його знали особисто, любили, поважали за правду, яку говорив про корупціонерів та зрадників, чітку державницьку, громадянську позицію, за любов до України, за яку він віддав найцінніше – життя.