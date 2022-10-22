Боєць ДУК “Правий сектор” Сергій Коновал зараз боронить нашу державу від російських окупантів. Уперше на війну він поїхав парамедиком ще у 2014-му році. У цивільному житті Сергій був оператором та співпродюсером фільмів: “Шлях поколінь”, “Дорога в Карпати”, “Трохи нижче неба”. Це стрічки про діяльність УПА, захисників Донецького аеропорту.

Після перемоги військовослужбовець планує зняти фільм про повномасштабну війну. Про це Сергій Коновал розповів Українському радіо Тернопіль.

За його словами, до 24-го лютого він із побратимами готувався, бо було зрозуміло, що Росія збиратиме військо для війни проти України.

“Ми накопичували ресурси, купляли собі особисту зброю, спорядження, машини, робили запас пального. Тому, коли почалася війна, ми у той самий день і виїхали з Тернополя. Ми були максимально готові, навчені, мали із собою запаси набоїв та зброї. Потім наш добровольчий інтегрувався у лави ЗСУ, ми отримали від них офіційну зброю і продовжуємо воювати до перемоги. Війна складна, ворог непростий, у нього багато особового складу, і Росія хоче нас дотиснути, бо розуміє, якщо вона програє, то самознищиться. Нам потрібно обов’язково перемогти, а якщо у якісь перемовини втягнемося, то знову, умовно, у 2028-му році знову буде війна!”, – каже військовослужбовець.

Чоловік знімав декілька фільмів про діяльність УПА.

“Колись наші предки воювали у лавах ОУН-УПА, а тепер нам доводиться воювати проти того самого ворога, який раніше називався Радянський Союз, а тепер Російська Федерація. До слова, до 2014-го року багато людей взагалі не могли повірити, що у нас буде війна з Росією. А не вірили, бо не знали нашої історії й не розуміли, що усі ті історичні епізоди знову можуть повторитися. Тому важливо знімати такі фільми, а також уже про теперішню війну. Коли переможемо, продовжу знімати про це стрічки, щоб наступні покоління мали чіткі приклади та усвідомлення, що нам потрібно мати міцну країну, яка зможе захистити себе. Із допомогою таких фільмів ми можемо привернути увагу всього світу, адже можна робити переклади, як у фільмі “Шлях поколінь”. Можна проводити їх покази за кордоном, щоб там люди краще зрозуміли, що, насправді, відбувається”, – розповів Сергій Коновал.