Коли відбудеться свято останнього дзвоника 2023 у школах Тернополя та інших міст України.

Останній дзвоник в Україні в 2023 році відбудеться пізніше, ніж зазвичай. Усе через відключення світла взимку та різні дати завершення навчального року у регіонах нашої держави.

Яким буде формат свята останнього дзвоника, залежатиме від безпекової ситуації у конкретному регіоні. Коли відбудеться останній дзвоник у школах України у 2023 році, розповідає 24 Канал.

Навчальний рік у 2023 році в нашій державі триватиме до 30 червня для випускників шкіл. Натомість для учнів інших класів – до кінця травня.

У Києві, до прикладу, останній дзвоник освітній департамент радить провести 16 червня. Все ж кожна школа може встановити власну дату.

У Львові кожна школа може самостійно встановлювати дату останнього дзвоника та те, як його святкувати.

В Івано-Франківську така ж ситуація, як і у Львові.

У Тернополі міська рада рекомендувала останній дзвоник провести 1 та 2 червня.

На Одещині та на Чернігівщині, за даними ОВА, навчання у школах завершиться 26 травня. У цей день попередньо і мали б провести свято останнього дзвоника.

Що цікаво, не всюди свято останнього дзвоника відбудеться очно. Якщо у школи немає бомбосховища або вона перебуває не у безпечному регіоні країни, свято можуть провести онлайн.

Швидше за все, свято останнього дзвоника, як і випускні у 2023 році, зважаючи на повномасштабну війну, буде скромним.

Тривалість навчального року у школах України мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.

Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.

Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.

Також у МОН заявили, що у цьому навчальному році школи самостійно зможуть вирішувати, чи дозволяти проведення випускних вечорів.

Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. І додав, що МОН вже ж має певні рекомендації.

За його словами, в Україні зараз функціонує понад 12 тисяч шкіл – і в кожній ситуація може бути інша. Тому міністерство рекомендує вирішувати питання проведення випускних на місцях.

Вітренко при цьому уточнив, що швидше за все на тих територіях, де навчання тривало онлайн, випускних не буде, аби не наражати дітей, батьків і вчителів на небезпеку.