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Коли на Тернопільщині очікувати піку захворюваності на грип?

12.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Здоров`я, Громади Тернопільщини

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Майже 5 тис. жителів Тернопільщини вакцинувалися від грипу.

Про це повідомили в обласному центрі з контролю хвороб. За словами епідеміологів, цього сезону люди почали щеплюватися частіше, повідомили “За Збручем”. 

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні циркулює чотири типи вірусів грипу. Вакцина проти них ефективна, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, від грипу в основному вакцинуються люди з груп ризику.

“Бачимо, що цього сезону люди більше щеплюються від грипу. У нас вакцинована 4691 особа від плану 6919, тобто виконано 68% плану. Щодо захворюваності на грип і ГРВІ, то показники залишаються високими. Епідпоріг перевищено на 25%. Продовжується госпіталізація хворих. Тому ми рекомендуємо дотримуватися санітарно-епідемічних норм, а також вакцинуватися”.

За прогнозами епідеміологів, у лютому можливий пік захворюваності на грип і ГРВІ. Лікарі рекомендують вакцинуватися.

Автор: Ірина Нова

Мітки: грип, новини Тернопільщини, Оксана Чайчук, вакцинація, здоров'я

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