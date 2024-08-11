Коли і з ким гратиме «Нива-2»: календар поєдинків

Учасників турніру розподіллено на дві групи по 10 команд. Тернопільська «Нива-2» виступатиме у групі «А», де їх суперниками будуть: «Пробій», «Реал Фарма», «Куликів», «Ужгород», «Рух-2», «Полісся-2», «Скала-1911», «Ревера 1908», «Вільхівці».
Першим суперником тернопільських футболістів буде стрийська «Скала-1911» . Базова дата проведення матчу – 8 серпня. Домашні поєдинки «Нива-2» проводитиме у Самборі.
1 тур, 8 серпня – «Нива-2» – «Скала-1911»;
2 тур, 17 серпня – «Ревера 1908» – «Нива-2»;
3 тур, 25 серпня – «Нива-2» – «Пробій»;
4 тур, 31 серпня – «Реал Фарма» – «Нива-2»;
5 тур,7 вересня – «Нива-2» – «Вільхівці»;
6 тур, 14 вересня – «Нива-2» – «Куликів»;
7 тур, 21 вересня – «Ужгород» – «Нива-2»;
8 тур, 28 вересня – «Нива-2» – «Рух-2»;
9 тур, 5 жовтня – «Полісся-2» – «Нива-2»;
10 тур, 12 жовтня – «Скала 1911» – «Нива-2»;
11 тур, 19 жовтня – «Нива-2» – «Ревера 1908»;
12 тур, 26 жовтня – «Пробій» – «Нива-2»;
13 тур, 11 квітня 2025 р. – «Нива-2» – «Реал Фарма»,
14 тур, 19 квітня – «Вільхівці» – «Нива-2»;
15 тур, 26 квітня – «Куликів» – «Нива-2»;
16 тур, 3 травня – «Нива-2» – «Ужгород»;
17 тур, 10 травня – «Рух-2» – «Нива-2»;
18 тур, 17 травня – «Нива-2» – «Полісся-2».
У календарі вказані базові дати матчів.