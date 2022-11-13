Коли чекати морозу: якою буде погода на Тернопільщині з початку тижня

14 листопада погоду області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Повідомляє Тернопільський обласний центр із гідрометеорології.

Область: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно –східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7°, вдень 6 – 11° тепла.

Місто : Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно –східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 4°, вдень 8 – 10° тепла.

Погіршення видимості в тумані 200 – 500 м.

Прогноз погоди на 15 – 16 листопада:

15 листопада: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7°, вдень 6 – 11° тепла.

16 листопада: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень опади. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7°, вдень 6 – 11° тепла.

Прогноз погоди на 17 – 18 листопада:

17 листопада: Хмарно. Опади. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно – східний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.