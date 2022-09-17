Кандидат технічних наук Богдан Павлович Будзан – знаний учений, державний та професійний діяч, фахівець з менеджменту та бізнес-освіти.

Професійний коуч та бізнес-консультант власників і керівників бізнесу. Автор понад 160 друкованих праць з науково-технічних та суспільно-економічних проблем, зокрема монографії «Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи», книг «Роздуми менеджера» та «Дорогою до себе. Майже сповідь».

Член редколегії кількох наукових журналів, академік Української академії наук, почесний член Асоціації українських професіоналів США («Вашингтонська група»).

Він був президентом і професором Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ), професором Міжнародного інституту бізнесу, виконавчим директором Міжнародного фонду «Відродження», членом рад директорів кількох міжнародних фондів та асоціацій з питань бізнесу та бізнес освіти.

Має багаторічний досвід роботи на керівних посадах в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, міжнародних благодійних фондах та громадських організаціях, а також у бізнес-компаніях в Україні й за кордоном.

Книга Богдана Будзана «Люди в пам’яті серця» присвячена людям, які зосталися в пам’яті його серця і зіграли важливу роль у його житті. Його книга є великим джерелом для саморозвитку й самореалізації особистості. Розповідаючи про стосунки з людьми, автор передає читачеві широку гаму отриманих знань та досвіду.

У книзі описані етапи навчання та зростання автора, починаючи від дитячих років, під опікою осліплої бабусі, до набуття знань в престижних навчальних закладах: Київському політехнічному інституті, Лондонській та Гарвардській школах бізнесу, Альбертському університеті в Канаді.

Окремо висвітлено досвід наукової, керівної та громадської роботи у всесвітньо відомому Інституті Патона, Міжнародному фонді «Відродження», найкращій бізнес-школі України – Міжнародному інституті менеджменту (МІМ-Київ) та консультативної й коучингової діяльності в десятках навчальних закладів і бізнес компаній України та за кордоном.

В усіх цих організаціях автор співпрацював з тисячами людей, у яких збагачувався новими знаннями й досвідом та ділився ними зі своїми студентами, науковцями, персоналом і менеджерами різних рівнів.

Серед персонажів його книги я особисто знайомий з Заслуженим вчителем України Іваном Микитовиемч Сорокою. Він був моїм вчителем, який заклав і мені основи любові до математики. Щоб зрозуміти велич цієї людини, треба відчути це самому, будучи його учнем. Кожен його урок був відкриттям нових граней. Він володів великим талантом педагога, високою культурою і стилем поведінки з учнями, вимогливістю, людяністю та доброзичливістю.

У книзі автор приділяє багато уваги спілкуванню з тими людьми, які були для нього джерелом пізнання світу, а також – найкращого пізнання й самого себе.

Він пише: «Щоб стати не лише спостерігачами, але й активними учасниками процесу змін, кожна людина має весь час працювати над самовдосконаленням. Усім потрібно навчитися виходити із зони комфорту, шукати нові зони, де можна найкращим чином реалізувати себе й досягти бажаних цілей».

У книзі «Чарівна сила слова» Богдан Будзан розкриває фундаментальну роль слова та мовлення в наріжних аспектах формування світогляду й життєвої місії, освітнього самовдосконалення й досягнення професійних вершин сучасної людини.

Слово в книзі Б. Будзана розкривається в усіх його багатогранних вимірах – і як основа емоційного інтелекту, і як первинний чинник у досягненні найвищої людської розкоші – розкоші людського спілкування. А також як потужний інструмент коучингу – новітніх освітніх технологій, що формують менеджерів надсучасної генерації, здатних досягати вершин у бізнесі й успішно самореалізуватися в умовах 4-ї індустріальної революції.

Сакральна сила Слова й Мови глибоко розкривається в книзі на основі багатого автобіографічного матеріалу, яскравих кейсів з успішного неординарного менеджерського та викладацького шляху автора, інтелектуальних алюзій зі скарбниці філософії, релігії, мотиваційної літератури та красного письменництва.

У книзі автор ділиться своїми роздумами про сенс життя і роль життєвої місії для кожного з нас. Минають віки, але вічною залишається сила слова і мрія людей про суспільство, у якому будуть високоморальними стосунки й спілкування між людьми.

Богдан Будзан – талановитий вчений, державний та політичний діяч.

Його твори широко відомі як в Україні, так і за кордоном.

Народжені з «дробинок» і «крихт», вони систематично трансформуються на сторінки фахових видань, книг, газет, сайти Інтернету тощо. Він, як державник, каже, що народження держави відбувається за волею людей, а успішність її розвитку значною мірою залежить як від мудрості керівництва держави, так і від рівня свідомості населення, його патріотичного переконання.

Книги Богдана Будзана – це синтез його життєвого та професійного досвіду. Вони сповнені великою любов’ю до своїх краян та України.