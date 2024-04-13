“Книга пам’яті”: ГО “Медіа-центр Тернопіль” збирає матеріали про загиблих Героїв

Громадська організація «Медіа-центр Тернопіль» продовжує збір і опрацювання матеріалів про наших земляків, які загинули в боях під час російсько-української війни. Зокрема, днями зустрілися з головою Борсуківської громади Романом Кухарським і обговорили можливості співпраці.

У Борсуках шанують наших героїв. Місцеві активісти, учні шкіл уже зібрали інформацію про земляків – біографічні дані, обставини загибелі, спогади товаришів, побратимів. Матеріали відображені на спеціально створеній сторінці на сайті громади. У центрі селища обладнано відповідні інформаційні стенди.

Також попрацювали у Кременецькій громаді щодо реалізації проєкту «Книга пам’яті Тернопільщини». З головою громади Андрієм Смаглюком домовлено про спільні дії з ГО «Медіа-центр Тернопіль» зі збору, опрацювання, документування і поширення мультимедійних матеріалів про уродженців Тернопільської області, котрі загинули в боях з 2014 року. Буде зібрано повну інформацію про Героїв війни, їхню біографію, обставини загибелі, місця поховання, нагороди, увіковічення пам’яті, фотографії.

У Кременці уже діє програма увічнення пам’яті загиблих. Зокрема, у центрі міста оформлено стилізовано алею шани, усім, хто віддав своє життя за нас, буде присвоєно звання «Почесний громадянин Кременецької громади», членам родин загиблих щомісяця виділяється грошова допомога, надається соціальна підтримка.

Під час зустрічей домовлено про співпрацю з громадами щодо наповнення місцевою інформацією обласної «Книги пам’яті…» https://bookofmemory.te.ua/.