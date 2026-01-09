Ключові зміни-2026: що змінилося з 1 січня

Зарплати

З 1 січня 2026 р. мінімальна зарплата в Україні зросла на 647 грн – до 8 647 грн. Тепер мінімальна ставка за годину роботи становить 52 грн замість 48. Також, відповідно, зросли наступні виплати: лікарняні і декретні – щонайменше 284,07 грн; граничний розмір добових при відрядженні по Україні – 864,7 грн (10% від МЗП); одноразова виплата сім’ї в разі втрати працездатності через травму на виробництві чи смерть – 345 880 грн (40 МЗП).

Прожитковий мінімум теж підвищився: загальний – 3 209 грн, для працездатних осіб – 3 328 грн, для непрацездатних – 2 959 грн, для дітей до 6 років – 2 817 грн, для дітей 6–18 років – 3 512 грн.

Ці показники впливають на податки, штрафи та розмір соціальних виплат.

Важливо, що розмір мінімальної зарплати впливає й на процес бронювання працівників. Тож з 1 січня підприємства можуть бронювати працівників лише за умови, якщо їхня середня зарплата становитиме 21,6 тис. грнивень.

Наприкінці грудня Кабінет Міністрів відповідно до бюджету 2026 р. ухвалив рішення про підвищення з січня 2026 р. заробітної плати педагогічних працівників на 30%, а з вересня – ще на 20%. Для цього у бюджеті вже передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року.

З 1 січня підвищать заробітну плату працівникам житлово-комунального господарства. Відповідні зміни передбачені оновленою галузевою угодою між Міністерством розвитку громад та територій та профспілками. Тож з Нового року мінімальна тарифна ставка робітника І розряду зросте до рівня не менше 260% прожиткового мінімуму, що означає збільшення зарплати приблизно на 40%.

Крім того, надбавки за виконання особливо важливої роботи, зокрема під час воєнного стану, збільшено до 100% посадового окладу, а доплата за знання іноземної мови – до 15%.

Суттєве зростання доходів очікує й соціальних працівників. В Уряді повідомили, що з 1 січня 2026 р. їхні посадові оклади зростуть майже у 2,5 раза, тобто приблизно на 150%. Зокрема: соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 грн до 20 607 грн, фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн, молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 грн до 10 145 грн.

Пенсії та стаж для призначення пенсії за віком

Оскільки з 1 січня зріс прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Це вплинуло на розмір мінімальної пенсії: вона становитиме 2 595 гривень.

В Україні, згідно з чинним законодавством, набутий людиною необхідний страховий стаж (який визначає право на призначення пенсії за віком) встановлено «на дату досягнення людиною відповідного віку».

Тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2026 р. наступна: 60 років – 33 роки, 63 роки – 23 роки, 65 років – 15 років.

Індексація пенсій (підвищення) у 2026 р. запланована на березень.

Виплати при народженні дитини

З 1 січня 2026 р. в Україні запроваджуються нові види державної допомоги для сімей із дітьми, а розмір виплат при народженні дитини становитиме 50 тис. грн на кожну дитину.

Відповідний закон Президент підписав ще у листопаді 2025 року. Документ передбачає виплату допомоги при народженні дитини одному з батьків або опікуну, з яким дитина постійно проживає. У разі народження двох і більше дітей виплата надається на кожну дитину окремо.

У 2026 р. щомісячна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, становитиме 7 тис. грн. Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку – 7 тис. грн, а в разі призначення такої допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю – у розмірі 10 тис. грн.

Допомога для догляду за дитиною «єЯсла» надається у розмірі 8 тис. грн, а за дитиною з інвалідністю – у розмірі 12 тис. грн.

Одноразова грошова допомога учням першого класу «пакунок школяра» надається у розмірі 5 тис. грн. Нагадаємо, розмір таких виплат встановлюється кожного року окремо законом про Держбюджет.

ФОПи

З 1 січня 2026 р. ФОПи перейшли від щомісячного до щоквартального подання єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір (ВЗ) та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

За грудень 2025 року так звана об’єднана звітність подається ще за старими правилами – щомісячно, тобто до 20 січня 2026 року потрібно подати за грудень 2025 року. А за 1 квартал 2026 року звітність подається вже відповідно до нових норм – до 10 травня 2026 року.

Зростання мінімалки автоматично збільшує податкові ставки для фізичних осіб-підприємців: єдиний податок – ФОП 1 групи: 332,8 грн (10% від прожиткового мінімуму), ФОП 2 групи: 1 729,4 грн (20% від мінімальної зарплати); військовий збір – (для ФОП 1 та 2 групи): 864,7 грн (10% від мінімальної зарплати); ЄСВ: 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати).

Так само зросте і ЄСВ, який мають сплачувати роботодавці за найманих працівників.

Інші зміни

У січні в Україні стартувала програма «Національний чекап». Українці віком від 40 років зможуть отримати 2 000 грн через застосунок «Дія» – кошти дозволено використати виключно на проходження медичних обстежень. Мета – раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та ментальних розладів. Для громадян, які не користуються смартфонами, передбачена можливість оформлення участі в програмі через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Окрім того, з 1 січня припиняє діяти пільговий режим оподаткування імпорту електромобілів та повертається вимога сплати 20% ПДВ й 10% ввізного мита при ввезенні таких авто на митну територію України. Нові правила стосуються як дилерів, так і фізичних осіб, які імпортують електрокари. Водночас для громадян продаж електромобілів на території України залишається незмінним: ПДВ не нараховується, оскільки громадяни не є платниками ПДВ.

Також з 1 січня Україна увійшла до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома». У липні 2025 р. Європейська комісія погодила надання Україні такого доступу до політики «Roam like at Home», що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком у ЄС без додаткових витрат.

У 2026 р. у застосунку «Дія» стане доступною послуга розлучення. Послуга розірвання шлюбу з’явиться в «Дії» у 2026 р. та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. Після подання заяви «Дія» автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Упродовж цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу буде доступне в застосунку.

З 1 січня 2026 р. набули чинності оновлені правила перетину державного кордону для чоловіків, які працюють у сфері медіа, стратегічних комунікацій та інформаційної діяльності.

Пропуск таких осіб через державний кордон здійснюватиметься Державною прикордонною службою за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення. У ньому мають бути зазначені дата виїзду, орієнтовна дата повернення, пункт пропуску та інші необхідні дані. Відповідним листом здійснюється інформування Держприкордонслужби про участь цієї категорії громадян у заходах за кордоном.

Максимальний строк тимчасового перебування громадян України за кордоном за цим пунктом правил перетину кордону становить не більше 60 календарних днів.