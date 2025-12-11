Кількість школярів в Україні за рік зменшилась на 400 тисяч

Участники внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике в специализированной школе I-III ступеней №57 с углубленным изучением английского языка Шевченковского района, в Киеве, 31 мая 2017 г. Фото Гонтар Владимир / УНИАН

За даними міністерства освіти України кількість школярів в українських закладах освіти порівняно з 2024/2025 навчальним роком зменшилась на 400 тисяч осіб.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків під час виступу на національній освітній конференції «Якісна освіта і ефективна громада».

Згідно з статистичними даними закладів загальної середньої освіти кількість учнів в школах становить 3 млн 600 тисяч осіб.

«Це на 400 тисяч менше, ніж у минулому навчальному році. Тож субвенція буде розраховуватися саме на таку (меншу) кількість учнів», – зауважив А. Сташків.

Також у МОН планують скоригувати середнє значення кількості учнів у класі за умови раціональної організації шкільної мережі, що не переглядали від початку 2022 року.

Окрім того, кошти для організації освітнього процесу учнів, які працюють за індивідуальною формою навчання, будуть розраховуватися окремо, бо їхня кількість на поточний навчальний рік становить понад 200 тисяч.