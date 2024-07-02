Кілька шкіл у Тернополі отримали кошти на ремонт

Для закладів освіти Тернополя з міського бюджету виділили більше трьох мільйонів гривень для проведення ремонту. Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

26 червня виконавчий комітет прийняв рішення «Про використання коштів бюджету розвитку». Відповідно до цього рішення, з міського бюджету виділено кошти на ремонтні роботи, усунення аварійних ситуацій у закладах загальної середньої освіти та придбання основних засобів у закладах дошкільної освіти Тернополя.

– Управління освіти перерозподілило кошти між закладами та спрямувало кошти бюджету розвитку у сумі двадцять тисяч п’ятсот гривень для придбання основних засобів в закладах дошкільної освіти та три мільйони сто одинадцять тисяч чотириста п’ятдесят дві гривні для здійснення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти, – повідомила Ірина Сум, заступниця начальниці управління освіти і науки.

Три мільйони розподілять між п’ятьма школами.

Школі №8 на капітальний ремонт будівлі – усунення аварійної ситуації мереж теплопостачання – 1 490 000 гривень.

Школі №19 ТМР на капітальний ремонт будівлі – 104 600 гривень та усунення аварійної ситуації системи опалення – 632 052 гривень.

Школі №22 ТМР на капітальний ремонт даху – 700 000 гривень.

Тернопільському академічному ліцею «Генезис» на капітальний ремонт приміщення – усунення аварійної ситуації – 600 000 гривень.

Школі №28 на капітальний ремонт будівлі – 184 800 гривень.