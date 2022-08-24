Попри високу загрозу масованих ракетних обстрілів до Дня незалежності України віряни московського патріархату цими днями організовують так звану “хресну ходу”. На Тернопільщині не бажаючи допустити проходження колони своїми містечками та селами, місцеві жителі зібралися випроваджувати в зворотню сторону небажаних паломників. Зокрема, такі випадки сталися у Волочиську та Вишнівці.

Про це повідомляє web-ресурс “ОбласТь”.

Як повідомляють у ЗМІ, коли колону зупинили у Вишнівці, на її чолі йшов полковник поліції Хмельницької області Данілков Юрій Дмитрович. Про це розповідає протоієрей Дубенщини Ігор Когут, а також отець Святослав Швець у мережі Facebook.

Отець Святослав Швець каже, що колона зупинилася у селі Коханівка Вишнівецької громади. Сьогодні вона у кількості 5-6 тисяч людей має рушити далі, до Почаєва.