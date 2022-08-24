Попри високу загрозу масованих ракетних обстрілів до Дня незалежності України віряни московського патріархату цими днями організовують так звану “хресну ходу”. На Тернопільщині не бажаючи допустити проходження колони своїми містечками та селами, місцеві жителі зібралися випроваджувати в зворотню сторону небажаних паломників. Зокрема, такі випадки сталися у Волочиську та Вишнівці.
Про це повідомляє web-ресурс “ОбласТь”.
Як повідомляють у ЗМІ, коли колону зупинили у Вишнівці, на її чолі йшов полковник поліції Хмельницької області Данілков Юрій Дмитрович. Про це розповідає протоієрей Дубенщини Ігор Когут, а також отець Святослав Швець у мережі Facebook.
Отець Святослав Швець каже, що колона зупинилася у селі Коханівка Вишнівецької громади. Сьогодні вона у кількості 5-6 тисяч людей має рушити далі, до Почаєва.
“Прохання від волонтерів,людей доброї волі,ветеранів АТО,інтелегенції ,та всіх небайдужих людей які вболівають за Україну та Українську Церкву завтра стати в стрій ,та знову повернути колону .Я вже не називаю її хресною ходою бо сьгодні переконався що під Хрестом та іконами йдуть “вовки в овечій шкірі”, – просить священнослужитель.