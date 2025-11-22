Кіберполіцейські викрили учасників організованої злочинної групи, які організували масштабну шахрайську фінансову біржу

Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих «перспективних» компаній. Серед потерпілих — понад 30 осіб.

У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.

Викрили та задокументували злочинну оборудку слідчі Головного слідчого управління у співпраці з правоохоронними органами Європейського Союзу за оперативного супроводу Управління кіберполіції в Харківській області та УСБУ в Харківській області.

За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули «торги» на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.

Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.

Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.

Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.

У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.

Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.

Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Джерело: Департамент комунікації Національної поліції України