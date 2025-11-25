“Каву п’ють живі”: Ростислав Прокоп’юк покаже в Тернополі моновиставу

Відомий український психолог, художник і письменник Ростислав Прокоп’юк, який з 1991 року живе та працює у Чехії, привозить в Україну свою моновиставу “Каву п’ють живі” — глибоку поетичну сповідь про війну, пам’ять і надію.

У виставі поєднані поезія, музика й життєвий досвід людини, яка понад три десятиліття допомагає іншим долати залежності, а від 2014 року — працює з українськими військовими, що пережили поранення й посттравматичний досвід. Саме ці історії стали основою монологу, який дав назву виставі.

“Каву п’ють живі — це монолог пам’яті, роздумів і надії. У ньому — біль війни, але й віра, що ті, хто чекають, не самі. І що ті, на кого чекають — живі,” — говорить автор.

Вистава має глибоко особистий характер: у ній відчутні трагедія війни, біль втрати, але й невичерпна сила любові до життя. Прокоп’юк зізнається, що не стримує емоцій — кожне слово, кожен вірш проходять крізь душу, часто до сліз. Проте ці сльози — очищення, віра й вдячність.

“Чим довша війна, тим більше людей у залі, які втратили когось близького. І коли лунають слова вистави — це сльози чистої душі,” — додає митець.

Музика у виставі — невід’ємна частина оповіді, вона доповнює поетичний текст звуком і створює атмосферу живої пам’яті.

“Підняти крила надії, молитися за життя, бо не має іншої мрії, ніж жити до забуття” — ці слова стають наскрізним мотивом постановки.

Моновистава “Каву п’ють живі” уже з успіхом була представлена в Парижі, Празі та Їглаві. Тепер — уперше відбудеться українська прем’єра.

26 листопада 2025, 16:00 — Івано-Франківськ, Інститут мистецтв Карпатського національного університету імені В. Стефаника.

27 листопада 2025, 19:00 — Львів, ресторан “DeMandjaro”, театральний зал.

28 листопада 2025, 19:00 — Тернопіль, обласна філармонія.

Це не просто театральна подія — це подяка, молитва і сповідь.

Послання вистави звучить як кредо автора: «Жити. Любити. Вірити.»

Довідка. Ростислав Прокоп’юк — психолог, художник, письменник, фотограф, блогер. Народився 29 січня 1958 року в Україні, з 1991 року живе в Чехії. Медіа називають його “психологом особистостей” і “вимітачем залежностей”. Його пацієнти — відомі люди Чехії та Словаччини, а також усі, хто прагне змін. Автор трьох книжок, серед яких свіжа поетична збірка “ТИ” (2025) Саме в ній зібрана поезія багатьох років — спогади дитинства, відлуння війни, доторки минулого і сучасного.

Саме монолог “Каву п’ють живі” із цієї книги став домінантою нової вистави. Ростислав Прокоп’юк — член Швейцарської енциклопедії Who is Who, Чеської книги рекордів (за картину та кількість людей, яким допоміг позбутися залежностей), а також Британської енциклопедії Чехословацьких особистостей. Він активно допомагає українським військовим — кошти від продажу своїх картин спрямовує на закупівлю ліків для військових госпіталів. Його вистави проходили у Празі, Відні, Скоп’є, Києві та Львові — часто в межах благодійних проєктів Яніни Соколової (“Я — Ніна”) та Сергія Притули.