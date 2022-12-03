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Катю “Пташку” з Тернопільщини – захисницю “Азовсталі” – нагородили орденом “За мужність”

03.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Війна з рф

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«Пташку» нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду захисниці “Азовсталі” Катерині Поліщук вручив Президент України.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА.

Тернополянка присвятила цю відзнаку полеглим побратимам, додали в адміністрації.

Про медика «Пташку», яка допомагає військовим і цивільним людям на заводі «Азовсталь», в Україні та світі дізналися, коли навесні соціальними мережами поширювали відео, на якому дівчина співає українські пісні, зокрема пісні УПА.

З листопада 2021 року Катерина була добровольцем-медиком батальйону «Госпітальєри» у Донецькій області. У перші дні повномасштабної війни Росії проти України вона поїхала в Маріуполь. Працювала у військовому шпиталі, а коли його розбомбили, у числі медиків і пацієнтів знайшла прихисток на заводі «Азовсталь».

19 травня разoм з іншими медиками і військoвoслужбoвцями ЗСУ, викoнуючи наказ кoмандування, «Пташка» вийшла з «Азoвсталі» та пoтрапила у пoлoн.

21 вересня з російського полону визволили 215 захисників України, зокрема й Катерину Поліщук.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Пташка з Азовсталі

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