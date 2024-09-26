Картоплярство як важливий напрям для «Контінентал Фармерз Груп» 

Цьогоріч компанія «Контінентал Фармерз Груп» копає картоплю на площі 1870 гектарів. Уже навіть цей факт засвідчує, що агрохолдинг є одним з провідних виробників «другого хліба» в нашій країні.

Плантації цієї сільськогосподарської культури розкинулися на Тернопіллі та Львівщині. Вирощує картоплю чипсових, продовольчих і насіннєвих сортів. Створили навіть спеціальний кластер «Картопля», отже, бараболя для компанії має важливий, якщо не стратегічний напрям діяльності. І ще дуже значимо: «Контінентал Фармерз Груп» дбає не лише про вирощування картоплі із застосуванням власних напрацьованих технологій, а й про її зберігання.

Днями побував на одній з картопляних площ агрокомпанії поблизу села Васильківці на Тернопільщині. Механізатор Василь Вівчар уже третій рік виходить комбайном копати картоплю. Варто зазначити, що задля цього «Контінентал» залучає власну техніку – дворядні картоплезбиральні комбайни Grimme та самохідні чотирирядні комбайни Grimme. Якщо похожий день, то пан Василь працює й 12 годин. Мовить, що робота йому подобається. До снаги праця й польовому менеджеру Іванові Сідловичу. Понад десять років він переймається вирощуванням картоплі. «Кожен рік – то щось нове, запозичуємо досвід в європейців, зокрема, у голландців, ділимося й своїми напрацюваннями, набутками з іншими картоплярами», – стверджує пан Іван.

Компанія взялася викопувати зараз ранні продовольчі та насіннєві сорти картоплі. З розряду продовольчих основними сортами для вирощування в агрохолдингу «Контінентал Фармерз Груп» є ранні «Рівʼєра» та «Коломба», пізній «Мелоді». З чипсових варто назвати «Леді Клер», «Піроль», «Опал». Насіннєвих мають до десяти сортів. Цього року взялися вирощувати й такі нові картопляні сорти, як, скажімо, середньостиглий голландської селекції «Парадізо», середньоранній високоврожайний німецького виведення «Сорая», середньостиглого терміну дозрівання «Джеллі». За попередніми підсумками, «Контінентал» розраховує отримати нині планові, для певних сортів вище планових показники врожайності картоплі. Зокрема, накопати з кожного гектара чипсової бараболі 36,5 тонн, продовольчої – 47,2 тонн, насіннєвої – 30,6 тонн. Цього сезону планують зібрати майже 65 тисяч тонн картоплі та за сприятливих погодних умов завершити викопування в другій декаді жовтня.

На полях біля Васильківців копають саме ранню продовольчу «Рівʼєру». Керівник кластеру «Картопля» компанії «Контінентал Фармерз Груп» Андрій Беднарський твердить, що цьогорічний сезон вирощування цієї культури «приніс багато здивувань». А все через погодні умови. Так, через надмірні опади садити бараболі розпочали трохи пізніше. «Весна дала нам відтермінування, але розвиток самої культури був швидким», – мовить пан Андрій. Тобто, ті ж самі погодні умови виявилися сприятливими під час вегетаційного періоду й картопля добре наростила кореневу систему.

Працювали контіненталівці на картопляних плантаціях за методологією, яку виробили самі впродовж років. Додаткові дії, якщо цього вимагала погода, проводили локаційно. «На Львівщині отримали достатньо опадів, чого не сказати про Тернопілля – на відсотків, мабуть, двадцять менше», – коментує Андрій Беднарський. Тож доводилося застосовувати полив. «Контінентал» має спеціальні установки для поливу.

Особливістю в Тернопільській області щодо вирощування картоплі є, зокрема, й те, що обробіток ґрунту під майбутнє садіння цієї сільськогосподарської культури розпочинають восени. Якщо попередником бараболі є озима пшениця, то спочатку лущать стерню, відтак орють землю, організовують культивацію, формують гребені. На Львівщині ж оранку проводять в осінні місяці, навесні ж займаються культивацією та нарізанням гребенів одним агрегатом одночасно й відтак садять насіннєвий матеріал.

Знаємо, що ранній сорт картоплі мали б копати усередині чи на завершенні серпня. Але цього року біля Васильківців картопляні жнива почали у вересні.

Велика спека ущільнила ґрунт, а це означає, що картоплярі мали б великий відсоток забрудненості, а також значне травмування самих бульб. «Працюємо над тим, щоб мінімізовувати всі чинники, які впливають на погіршення якості картоплі», – зазначає Андрій Беднарський. Усе роблять для того, аби бараболі були продовольчої фракції, яку потребує ринок.

Доки розмовляємо з паном Андрієм, картоплезбиральний комбайн доходить до кінця загінки, картоплю вивантажують на автомобіль, який доправить її на склад зберігання. Там бульби сортуватимуть від рослинних решток, забруднення, порізів, гнилі й відправлятимуть у картоплесховище на зберігання чи на реалізацію.

«Контінентал Фармерз Груп» має можливість постачати картоплю у великих обсягах своїм партнерам і реалізовувати на українському ринку від вересня до червня. І все завдяки тому, що подбав про зберігання та переробку викопаного врожаю. Деякі складські потужності компанія напередодні картопляного сезону планово модернізувала – передусім встановила обладнання для рециркуляції повітря. Три роки тому на Львівщині цей агрохолдинг відкрив найсучасніше, технічно унікальне й потужне картоплесховище. Воно оснащене інноваційним обладнанням, яке дозволяє точно контролювати температуру, вологість і рівні вуглекислого газу на об’єкті та дбати про індивідуальні параметри зберігання будь-якого сорту картоплі.

Осінь – гаряча пора для картоплярів компанії. Не лише треба викопати вирощений врожай, а й підготувати площі для садіння картоплі наступного року. В планах же збільшити кількість картопляних площ до майже двох тисяч гектарів.