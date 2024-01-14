Капела бандуристів запрошує тернополян на “Зимову казку”

Найстарший творчий колектив України зі 105-річною історією – Національна капела бандуристів України – запрошує рівнян на різдвяний концерт «Зимова казка». Подія відбудеться 19 січня у Драмтеатрі та пройде в рамках всеукраїнського концертного турне. Початок о 18:30.

Капелу зараз складають 45 музикантів-чоловіків, що одночасно співають та грають на бандурах. Музиканти колективу вже більш як 100 років бережуть та несуть в собі той прадавній ген українського кобзарства, що притаманний лише нашому народу, і який, не дивлячись на всі намагання тоталітарних режимів знищити його, тільки загартувався та зміцнів. Кожен рік капела проводить конкурс, щоб відібрати до своїх лав найдостойніших, найталановитіших та найяскравіших, щоб і далі плекати цю унікальну культурну рису.

Також не оминула капелу жорстока і цинічна війна росії проти України: на цей момент 9 артистів капели бандуристів зі зброєю в руках захищають рідну землю від російської агресії в лавах Збройних Сил України.

«Зимова казка», яку представить капела 19 січня у Тернополі – це унікальна програма, зазначають у колективі. Від решти концертних програм Капели бандуристів вона вирізняється ретельно відібраними колядками та щедрівками з усіх куточків України. Серед них, загальноулюблені та маловідомі, акапельні та з інструментальним супроводом, давні та сучасні – і вся ця барвиста мозаїка складеться на сцені Драмтеатру у цілісну картину справжнього зимового дива.

«Замість конферансу звучатимуть віншування та щедрування, що створює у глядача враження проведення концерту на «одному диханні», а ніжний жіночий вокал солістки Яни Ілларіонової, вплетений в суцвіття чоловічих голосів, додасть дійству неповторного колориту. Отже, не пропустіть, концерт Національної капели бандуристів України 19 січня у Драмтеатрі. Відчуємо казкову атмосферу музичного українського Різдва разом!» – запрошують на подію організатори.

19.01 / 18:30 – Тернопіль (Драмтеатр)

Програма концерту розрахована на 1 годину 30 хвилин без антракту.

Квитки можна придбати за посиланням: https://ternopil.karabas.com/ua/kapela-banduristiv-11/order/

Розклад концертів турне капели:

14.01 / 18:00 – Рівне (Міський будинок культури)

15.01 / 18:30 – Львів (Філармонія)

17.01 – Миколаїв (Львівська обл.) Міський палац культури

18.01 / 17:00 – Жидачів (МБК “Удеч”)

19.01 / 18:30 – Тернопіль (Драмтеатр)

20.01 / 17:30 – Долина (Міський будинок культури)

21.01 – Мукачево (Палац культури і мистецтв)

22.01 / 18:30 – Чернівці (Філармонія)

26.01 / 18:30 – Біла Церква (Будинок органної та камерної музики)

28.01 / 19:00 – Київ (Культурний кластер “Краків”)

Більше на Youtube-каналі капели: https://youtube.com/playlist?list=PLBXH6fV52_3_Ff6ctxDC-h6tFL0r2HT_5&feature=shared