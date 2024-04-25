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Календар матчів чемпіонату Тернопільської області з футболу 2024 р. (Вища ліга. Перше коло)

25.04.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Тернопільщина, Новини, Спорт

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1 тур. 28 квітня. «Колос» (Бучач) – «Галич» (Збараж), «Поділля» (В. Березовиця) – «Медобори» (Зелене); 1 травня. «Агрон» (Великогаївська ТГ) – «Дністер» (Заліщики).

2 тур. 12 травня. «Медобори» (Зелене) – «Дністер» (Заліщики), «Галич» (Збараж) – «Поділля» (В. Березовиця), ФК «Борщів» – «Колос» (Бучач).

3 тур. 19 травня. «Поділля» (В. Березовиця) – ФК «Борщів», «Дністер» (Заліщики) – «Галич» (Збараж); 22 травня. «Агрон» (Великогаївська ТГ) – «Медобори» (Зелене).

4 тур. 29 травня. «Галич» (Збараж) – «Агрон» (Великогаївська ТГ); 26 травня. ФК «Борщів» – «Дністер» (Заліщики), «Колос» (Бучач) – «Поділля» (В. Березовиця).

5 тур. 2 червня. «Дністер» (Заліщики) – «Колос» (Бучач), «Медобори» (Зелене) – «Галич» (Збараж); 5 червня. «Агрон» (Великогаївська ТГ) – ФК «Борщів».

6 тур. 9 червня. ФК «Борщів» – «Медобори» (Зелене), «Поділля» (Велика Березовиця) – «Дністер» (Заліщики); 12 червня. «Колос» (Бучач) – «Агрон» (Великогаївська ТГ).

7 тур. 19 червня. «Агрон» (Великогаївська ТГ) – «Поділля» (Велика Березовиця); 16 червня «Медобори» (Зелене) – «Колос» (Бучач), 16 червня. «Галич» (Збараж) – ФК «Борщів».

 

Теги: Календар, матчі, Тернопільщина, футбол

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