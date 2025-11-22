Кафедра журналістики ТНПУ презентувала літопис до свого 20-річчя

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відзначили 20-річчя кафедри журналістики. З нагоди ювілею презентували літопис «День за днем» — другу частину пам’ятної книги, яка охоплює період з 2016 по 2025 рік.

285-сторінкова збірка містить інформацію про викладачів, студентів, наукові здобутки та ключові події останнього десятиріччя. Вона стала продовженням першого літопису, виданого до 10-річчя кафедри.

«Нова книга суттєво більша за обсягом і значно вагоміша за змістом. Це не просто хроніка — це історія людей, які формують сучасну українську журналістику», — зазначила доцентка кафедри Наталія Дащенко.

За 20 років кафедра підготувала сотні фахівців, які працюють у всеукраїнських та регіональних ЗМІ, пресслужбах, аналітичних центрах і медіаосвіті. Наразі тут можна здобути освіту трьох рівнів: бакалаврат, магістратура та аспірантуру.