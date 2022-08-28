Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Миколаєві під час підходу до преси, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

“Залишаються проблеми, які неможливо вирішити лише на регіональному рівні. Тож ми порушили питання змін до постанов, що є юрисдикцією Кабміну. Люди чекають, що програма “Прихисток” працюватиме настільки, що не 450, а 900 грн стануть обов’язковими як компенсація від держави, рівно як і від міжнародних партнерів, щоб люди розмістили в себе чергових ВПО, яких, на жаль, ще буде багато, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде важкою”, – сказала вона.

Також Верещук зазначила, що за участю народних обранців було напрацьовано низку законодавчих ініціатив про допомогу Миколаївщині та іншим прифронтовим областям, де ведуться бойові дії. Їх планують розглянути найближчим часом.