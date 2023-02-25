Кабмін підняв пенсії з порушенням закону: чи відберуть їх тепер на Тернопільщині

Через війну уряд вирішив підтримати громадян, проіндексувавши пенсії на 20%, в тому числі жителям Тернопільської області. Тоді як за законом, мав би підняти лише на 3,3%.

Про це повідомляє “Апостроф”.

Так, цього року під індексацію підпадатимуть усі категорії громадян, визначені законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Відповідно до його положень, уряд зобов’язаний щороку проводити індексацію, починаючи з 1 березня. Хоч у законі про держбюджет-2023 індексацію не передбачили. Проте, з огляду на соціальні зобов’язання, уряд вирішив підвищити пенсії для понад 10 мільйонів українців.

Виявляється, за законом, підвищення мало б бути меншим, ніж планують реалізувати.

Оскільки у 2022-му ціни зросли на 26,6%, а середній розмір заробітної плати впав на 20%, середнє арифметичне цих двох показників становить 3,3%. Тобто приблизно на таку величину потрібно було проіндексувати пенсії цього року, якби це відбувалося відповідно до закону.

З огляду на необхідність підтримати пенсіонерів, уряд вирішив значно збільшити рівень пенсійної індексації, порушивши закон.