Із присвятою Збройним силам України! У Тернополі виступить  Капела бандуристів

Колектив, який вже більше ста років дарує слухачам свою творчість! Тембри народних інструментів та композиції, які наповнюють і гріють душу, адже це рідне, українське! 6 грудня у Тернопільському драмтеатрі виступить знаменита Національна заслужена КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ України імені Г. Майбороди. Початок концерту о 18:30.

Свою подію колектив присвячує Збройним силам України, адже у ці дні, 6 грудня, відзначають дату, присвячену нашим Захисникам.

«Напередодні гастролей у Польщі і Чехії ми дуже хочемо виступити вдома, в Україні. Наші концерти відбуватимуться у дні відзначення річниці заснування Збройних сил України, саме тому значна частина програми буде патріотичною. У нашому виконанні звучатимуть стрілецькі, повстанські пісні та пісні сучасних композиторів. Також виконуватимемо колядки. Деякі з них наші гості почують вперше!

Для публіки виступлять прекрасні солісти, квартети та інструменталісти. Всього на сцені слухачі побачать 50 хлопців-бандуристів, які не лише грають, а й чудово співають! Така унікальна можливість випадає нечасто!» – запрошує на концерт художній керівник Капели Юрій Курач.

Капела бандуристів є одним із найдавніших українських професійних колективів та заснована у 1918 році гетьманом Павлом Скоропадським. За цей час вона стала невід’ємною частиною нашої музичної історії, виступаючи з концертами у всьому світі.

Зараз Капела активно долучається до підтримки ЗСУ, виступає з благодійними концертами у Європі: Польщі, Чехії, Австрії, Німеччині та інших країнах.

«Концерт Капели бандуристів стане чудовою нагодою, щоб хоч трішки відпочити, зігріє у цей прохолодний зимовий вечір та ще більше сповнить любов’ю до нашої України, до нашої музики! Адже зняти втому та наповнити вірою може тільки живе мистецтво та хороше виконання», – зазначають організатори.