Із 1 серпня в Тернополі – нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Це рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

«Нові тарифи будуть такими: 12 гривень при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта Тернополянина»; 14 гривень при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком;15 гривень при розрахунку банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком. Згідно з аналізом пасажиропотоку та способів розрахунків, близько 40% користувачів громадського транспорту є пільговиками, які не оплачують проїзд; понад 10% складають учні та студенти; 15% мешканців використовують карту тернополянина; 20% користуються електронним проїзним квитком та біля 15% – банківською карткою», – повідомили на сайті міської ради.

У повідомленні також йдеться що За результатами незалежного експертного аудиту, що реальний розрахунковий тариф на сьогодні становить 15 грн 54 коп у автобусах та 19 грн 92 коп у тролейбусах.