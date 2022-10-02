14 жовтня у Драмтеатрі в Тернополі відбудуться благодійні концерти на підтримку ЗСУ Іво Бобула. Через шалений ажіотаж – буде додатковий концерт.

Початок заходів о 17:00 та 19:30, повідомили організатори.

Програма концерту буде оновлена, адже Іво Бобул презентує абсолютно нові пісні, написані під час війни в Україні. Прозвучать також відомі пісні, а цікавинкою стане виконання його авторських пісень румунською мовою.

«Артист, унікальний тембр голосу якого не сплутаєш із жодним іншим, запрошує Вас у світ Її Величності Пісні!

Іво Бобул – Народний артист не лише за званням, а й за визнанням народу. Багато пісень із його репертуару заслужено визнані золотими хітами естради, адже важко знайти в Україні людину, яка б не чула «Душі криницю», «Місячне колесо», «Берег любові», «Якщо любиш – кохай», «На Україну повернусь», «Осінній сад», «Скрипалю», «Мадонно Україно!», «Одна-єдина». Запрошуємо зустрітись, поспівати ці пісні разом, підтримати один одного емоційно і, звичайно, підтримати наших військових», – кличуть організатори.

Щороку співак презентує програми, де завжди по-різному, проте гармонійно поєднуються улюблені шлягери та абсолютно нова пісенна лірика, несподівані кавер-версії світових хітів, пристрасні рок-балади та романси, яких так проникливо, як Іво Бобул, не виконає ніхто.

Квитки 17:00 https://concert.ua/uk/booking/ivo-bobul-odna-yedina-ukrayina/

Квитки 19:30 https://kasa.in.ua/ua/ternopil/concert/ivo-bobul-2022-10-14

Варто зазначити, що Іво Бобул активно дає благодійні концерти для наших воїнів у військових частинах.

Концерт у Тернополі є частиною туру артиста по містах західної України.