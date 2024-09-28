Історії становлення та розвитку одного з найстаріших підприємств Тернополя

Свою історію підприємство почало у далекому 1948 році завершенням будівництва та введенням в експлуатацію першого розподільчого газопроводу в м.Тернопіль. У 1987 році утворена виробнича структура – Тернопільське виробниче управління газового господарства.

В результаті проведеної в 1993 році РО „Укргаз” експериментальної реорганізації газових господарств області, Тернопільське виробниче управління газового господарства було реорганізоване у державне підприємство газопостачання та газифікації м.Тернополя та Тернопільського району, а 27 липня 1994 року це підприємство було перетворено у Відкрите акціонерне товариство з газопостачання та газифікації „Тернопільміськгаз”.

Згодом, 14 квітня 2011 року на зборах акціонерів Відкрите Акціонерне Товариство “Тернопільміськгаз” було переіменовано на Публічне акціонерне товариство “Тернопільміськгаз”. У 2018 році відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» було змінено назву на Приватне акціонерне товариство “Тернопільміськгаз”.

Основна діяльність підприємства полягала в транспортуванні природного газу розподільчими газопроводами та постачанні газу за регульованим тарифом.

З 1 липня 2015 року відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» відбулось відокремлення діяльності з розподілу та постачання природного газу. Підприємство отримало в НКРЕКП відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Вже станом на 1 січня 2021 року було газифіковано у Тернопільському районі: 51 село та 2 селища. А всього газифіковано в місті Тернополі та Тернопільському районі – 95452 квартири, з них: в м.Тернополі – 76005 квартир, в селищах міського типу – 3612 квартир, в сільській місцевості – 15835 квартир.

На обслуговуванні ПрАТ „Тернопільміськгаз” знаходиться 1390,00 км газопроводів, з них 932,50 км – розподільчі, 457,50 км – дворових вводів, 175,60 км – поліетиленових газопроводів, 48 ГРП, 321 ШГРП, 3020 домових регуляторів тиску; газифіковано 111 котелень, всього обслуговується 194,448 тис. одиниць внутрішньо-будинкового обладнання, кількість газових лічильників житлового фонду збільшилась до 66573 шт.

Сьогодні «Тернопільміськгаз» – потужне сучасне підприємство. Крім забезпечення споживачів якісною та безпечною послугою розподілу природного газу, підприємство також значну частину ресурсів направляє на модернізацію газорозподільних мереж і впровадження новітніх технологій, пов’язаних з виробничою діяльністю. Підприємство здійснює газифікацію населених пунктів та об’єктів споживання, зокрема поліетиленовими трубопроводами, монтаж газового обладнання, встановлення лічильників, виготовлення проектної документації, що стосується газифікації.

У витоках встановлення підприємства був багаторічний керівник Бобрівець Володимир Леонідович.

Ще сімнадцятирічним юнаком він обрав свій життєвий шлях та пов’язав його із газовим господарством, ставши слюсарем контори «Тернопільгаз» у 1969 році. Наполегливість та високий професіоналізм сприяли тому, що Володимир Бобрівець пройшов усі щаблі від слюсаря до голови правління ПрАТ «Тернопільміськгаз».

Невтомно працюючи та вивчаючи всі тонкощі роботи «зсередини», вже 28-річному віці він став майстром Тернопільського обласного виробничого управління газового господарства, згодом – майстром аварійно-диспетчерської служби Тернопільського виробничого об’єднання «Тернопільгаз». Це було непросто, адже працюючи здобував освіту, піклувався про свою сім’ю, разом із дружиною виховував двох дітей. Вже від 1987 року Володимир Леонідович став інженером підприємства, від 1994 року – начальником Тернопільського державного підприємства по газопостачанню та газифікації м.Тернополя і Тернопільського району, а від 2011 року він був незмінним головою правління ПРАТ «Тернопільміськгаз».

Пропрацювавши у газовій галузі понад п’ятдесят років, можна без перебільшень сказати, що він присвятив газовому господарству все своє життя. За великий внесок у розвиток газового господарства отримав ряд звань та нагород.