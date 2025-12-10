Історія прикордонника з Тернопільщини та його бельгійської вівчарки

Військовослужбовець Волинського прикордонного загону 34-річний Назар родом із Кременецького району Тернопільської області.

Нині він охороняє ділянку українсько-білоруського кордону на Волині. Але служить не сам, а з чотирилапою помічницею.

Рік тому Назар прочитав оголошення про набір на службу й вирішив укласти контракт із Державною прикордонною службою України, обравши саме Волинський загін. Після цього пройшов піврічне навчання на кінолога в Кінологічному навчальному центрі.

“Прикордонник розповідає, що завжди любив тварин, особливо собак. Кілька років тому, працюючи в Італії, йому випала нагода доглядати за сімома мисливськими собаками. Саме завдяки їхній доброті, грайливості та невтомності Назар зрозумів, що хоче пов’язати своє майбутнє життя із собаками. Таку можливість йому надала Державна прикордонна служба. Нині йому допомагає шестирічна бельгійська вівчарка на ім’я Мамба. Вона залишився без господаря після демобілізації строковиків, тож Назар почав налагоджувати стосунки з помічницею вже у дорослому віці. Чоловік каже, що йому особливо імпонують собаки породи бельгійська вівчарка малінуа — за розум, характер і активність. Мамба спокійно реагує на диких тварин та інших службових собак, впізнає людей у піксельній формі, але дуже не любить мокрий сніг”, – йдеться у дописі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Професія кінолога вимагає не лише спеціальної підготовки, а й фізичної витривалості, послідовності у тренуваннях і справжньої відданості справі.

У цьому контексті прикордонна служба продовжує вдосконалювати систему соціального забезпечення та турботи про особовий склад — зокрема, для таких фахівців, як Назар.

