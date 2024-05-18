Ігровий автомат, або однорукий бандит, є однією з найстаріших і найвідоміших ігор казино. З моменту свого винаходу наприкінці 19 століття ця гра зазнала кількох змін. Шлях від стаціонарного автомата до віртуальних ігор https://vi-bet.com.ua/ був чималим. Сьогодні ми розкажемо про це.

Made in Америка

Історія однорукого бандита розпочалася у 1895 році в Сан-Франциско, де Чарльз Фей створив перший механічний ігровий автомат під назвою «Дзвін Свободи”. Цей винахід мав три барабани з п’ятьма символами (підкова, пік, серце, ромб, дзвіночок) та пропонував 1000 різних комбінацій. Автоматизований процес гри та можливість виграшу миттєво завоювали популярність серед публіки.

На піку слави

Попит на ігрові автомати Фея був величезним. Однак винахідник не міг їх конструювати у своїй невеликій майстерні дуже швидко. А продати права на виробництво він не хотів. До речі, оригінальний ігровий автомат «Дзвін Свободи» зберігається в Музеї штату Невада в Карсон-Сіті. Попри те, що сучасні азартні гравці можуть натискати кнопки на передній панелі, а не тягнути бічний важіль, однорукий бандит Фея живе на багатьох сучасних ігрових автоматах, усі вони схожі на той, який він створив у Сан-Франциско.

Зʼявився «фруктовий автомат»

В 1907 році Герберт Міллс розпочав виробництво ігрового автомата, копіювання «Дзвона Свободи» Фея, який отримав назву «Operator Bell». Міллс був першим, хто розмістив на машинах символи фруктів: лимони, сливи та вишні.

Як це працювало?

Усередині кожного чавунного ігрового автомата було три металеві обручі, які називалися барабанами. На кожному барабані було намальовано десять символів. Потягнули за важіль, який обертав котушки. Коли барабани зупинилися, джекпот присуджувався, якщо випадали три символи певного роду. Виплата монетами була видана з машини.

Ера механіки перейшла у цифрові технології

Нове життя в ігровий автомат вдихнули 1960-ті роки, коли його вдосконалили за допомогою нових технологій. З’явилися електронні слоти з автоматизованими виплатами, звуковими та світловими ефектами, а також бонусними іграми.

Автомат із назвою «21»

Першим популярним електричним гральним автоматом був анімований автомат для перегонів у 1934 році під назвою PACES RACES. У 1964 році компанія Nevada Electronic створила перший повністю електронний гральний автомат під назвою «21». Потім з’явилися інші електронні версії азартних ігор, включаючи гру в кості, рулетку, скачки та покер. У 1975 році компанія Fortune Coin створила перший електронний ігровий автомат

Інтернет-революція в ігрових автоматах

Справжній вибух популярності слотів відбувся з появою Інтернету. Онлайн-казино стало доступним 24 години на добу. Це призвело до бурхливого розвитку індустрії, де з’явилися тисячі нових ігрових автоматів з неймовірною графікою.

Пройшовши шлях від механічного дива до віртуального феномена, однорукий бандит залишається одним із найпопулярніших.