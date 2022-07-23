Четверо студентів з іспанського Мадриду прибули до Чорткова, щоб допомогти українським захисникам. Про це повідомили на сторінці Катедрального собору Святих Верховних Апостолів Петра і Павла.

Хлопці прибули двома бусами, навантаженими харчами та медициною і хотіли щось допомогти своїми руками.

Наші волонтери якраз закупили обладнання і посуд, щоб готувати м‘ясні тушківки, каші з м‘ясом у жерстяних банках. Гості радо погодились на таку працю, і вже за два дні разом зготували 200 банок тушківки. Дякуємо Господу, що маємо таких друзів! Для нас це велика моральна підтримка, – пишуть на сторінці собору.

Після цього іспанці допомогли завантажити автомобілі на схід та фури в госпіталь до Миколаєва.

Також хлопці з представниками собору ходили в піше паломництво до Зарваниці, після чого у вишиванках та з підписаним українським прапором відправилися додому.

До слова, це було 28 відправлення допомоги захисникам від чортківського Катедрального собору.